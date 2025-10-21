Guardia Nacional, Ejército y Marina detiene a seis personas con fusiles y carabinas en Culiacán, Sinaloa

Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

Luego de atender una llamada anónima al 089, elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, entre otras instituciones, detuvieron a seis personas que contaban con ocho armas de fuego largas, municiones y vehículos utilizados para llevar a cabo actividades ilícitas.

Los hechos ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, específicamente en el sector Tres Ríos, en un complejo de departamentos en el que se reportó la presencia de hombres armados.

Los hombres ingresaron a la zona y según el comunicado oficial, se produjo una agresión en la que un masculino resultó abatido. Como resultado del operativo, se detuvo a seis personas y se aseguraron diferentes armas.

Las autoridades detuvieron a seis personas con armas de fuego en Sinaloa. (SSPS)

Según lo que detalla el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS), se incautaron dos fusiles calibre 7.62x51 mm, dos carabinas M4 calibre 5.56x45 mm, una carabina M4 calibre .223, una subametralladora calibre 9 mm, un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm, dos pistolas calibre 9 mm, 12 cargadores de diferentes calibres y tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

Todo lo anteriormente señalado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Otras acciones en Culiacán, Sinaloa

Las autoridades rescataron a una persona estadounidense privada de la libertad. (Cuartoscuro)

Una persona estadounidense fue rescatada por autoridades federales luego de la implementación de un operativo realizado al norte de la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en donde se abordan los decomisos y acciones realizadas del 17 al 19 de octubre, agentes federales llevaron a cabo un operativo en una vivienda del fraccionamiento Espacios Barcelona, ubicado al norte de la capital sinaloense.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano confirmó el rescate de la persona de nacionalidad estadounidense que permanecía privada de su libertad en el Fraccionamiento Barcelona, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se desarrolló como parte de los dispositivos coordinados de inteligencia y reacción táctica implementados por el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante el operativo, las fuerzas federales realizaron el cateo de un inmueble, el cual tenían identificado como punto de resguardo del grupo delictivo.

En el lugar fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas con el delito y se les aseguró un arma corta, así como una réplica de pistola, cargadores, cartuchos y dos vehículos utilizados para actividades ilícitas.