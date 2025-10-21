México

Guardia Nacional, Ejército y Marina detiene a seis personas con fusiles y carabinas en Culiacán, Sinaloa

Una llamada anónima al 089 permitió el aseguramiento de ocho armas largas en un complejo de edificios en Tres Ríos

Por Fabián Sosa

Guardar
Policía y Guardia Nacional en
Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

Luego de atender una llamada anónima al 089, elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, entre otras instituciones, detuvieron a seis personas que contaban con ocho armas de fuego largas, municiones y vehículos utilizados para llevar a cabo actividades ilícitas.

Los hechos ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, específicamente en el sector Tres Ríos, en un complejo de departamentos en el que se reportó la presencia de hombres armados.

Los hombres ingresaron a la zona y según el comunicado oficial, se produjo una agresión en la que un masculino resultó abatido. Como resultado del operativo, se detuvo a seis personas y se aseguraron diferentes armas.

Las autoridades detuvieron a seis
Las autoridades detuvieron a seis personas con armas de fuego en Sinaloa. (SSPS)

Según lo que detalla el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS), se incautaron dos fusiles calibre 7.62x51 mm, dos carabinas M4 calibre 5.56x45 mm, una carabina M4 calibre .223, una subametralladora calibre 9 mm, un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm, dos pistolas calibre 9 mm, 12 cargadores de diferentes calibres y tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

Todo lo anteriormente señalado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Otras acciones en Culiacán, Sinaloa

Las autoridades rescataron a una
Las autoridades rescataron a una persona estadounidense privada de la libertad. (Cuartoscuro)

Una persona estadounidense fue rescatada por autoridades federales luego de la implementación de un operativo realizado al norte de la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en donde se abordan los decomisos y acciones realizadas del 17 al 19 de octubre, agentes federales llevaron a cabo un operativo en una vivienda del fraccionamiento Espacios Barcelona, ubicado al norte de la capital sinaloense.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano confirmó el rescate de la persona de nacionalidad estadounidense que permanecía privada de su libertad en el Fraccionamiento Barcelona, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se desarrolló como parte de los dispositivos coordinados de inteligencia y reacción táctica implementados por el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante el operativo, las fuerzas federales realizaron el cateo de un inmueble, el cual tenían identificado como punto de resguardo del grupo delictivo.

En el lugar fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas con el delito y se les aseguró un arma corta, así como una réplica de pistola, cargadores, cartuchos y dos vehículos utilizados para actividades ilícitas.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánMarinaGuardia NacionalEjércitoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

La nueva cita se da después de que no se han integrado los elementos necesarios a la carpeta de investigación y que el señalado se presente ante las autoridades de justicia

Aplazan por segunda vez audiencia

Gobierno de Sheinbaum da a conocer que vacuna Patria podría combatir otras enfermedades aparte del Covid, como la fiebre amarilla

La Secretaría de Salud analiza ampliar el uso de la tecnología desarrollada durante la pandemia

Gobierno de Sheinbaum da a

Monreal ‘regaña’ a diputados tras críticas contra Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel durante sesión virtual: “Ya están grandecitos”

El morenista dijo confiar en el voto de los diputados, pero se analiza reglamentar que las sesiones sean presenciales

Monreal ‘regaña’ a diputados tras

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Ambas involucradas fueron vistas recientemente en los juzgados

Imelda Tuñón le estaría peleando

Batido de linaza: receta fácil para bajar el colesterol rápido

Conoce todas las propiedades de esta semilla

Batido de linaza: receta fácil
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aplazan por segunda vez audiencia

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

Sheinbaum lamenta asesinato del limonero Bernardo Bravo en Michoacán; reitera apoyo del Gabinete de Seguridad

CJNG, Los Viagras y Los Blancos de Troya: la triple alianza detrás de extorsiones y asesinatos de limoneros en Michoacán

Reaprehenden a Tania Félix “N”, priista ligada a la Barredora del CJNG en Puebla: ahora enfrenta cargos por homicidio

Quién era Miguel Bahena, el alcalde de Pisaflores que fue asesinado a balazos

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón le estaría peleando

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Fotos inéditas de Juan Gabriel serán exhibidas gratis en esta estación del metro y famosos puntos en CDMX

Quién es Omahi, el habitante más querido por los ‘musculosos’ de La Granja VIP

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

¿Qué premio recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

DEPORTES

Sergio Ramos rompe el silencio

Sergio Ramos rompe el silencio sobre su futuro en los Rayados de Monterrey: ¿se va o se queda?

¿Max Verstappen se baja del GP de México? Esta es la verdad sobre el anuncio de Red Bull Racing

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade

¿Fin al monopolio? Mikel Arriola pone fecha al fin de la multipropiedad en la Liga MX