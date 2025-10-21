Estos son los lugares del Edomex donde los adultos con INAPAM pueden comer a mitad de precio, pero pocos conocen

La tarjeta del Instituto Nacional Para las Personas Mayores busca fomentar el turismo y la recreación entre este segmento de la población (Crédito: Gobierno de México)

El acceso a descuentos del 50% en alimentación para personas mayores de 60 años en el Estado de México representa una de las ventajas menos difundidas de la credencial del INAPAM.

Esta tarjeta, gestionada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y dependiente de la Secretaría de Bienestar, permite a sus titulares adquirir alimentos a mitad de precio en establecimientos afiliados durante octubre de 2025.

La credencial INAPAM se ha consolidado como un instrumento fundamental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en México.

Aunque los beneficios más conocidos suelen estar vinculados al transporte, la adquisición de medicamentos y el pago de servicios, el rubro de la alimentación también ofrece oportunidades significativas.

Esta credencial ofrece muchos beneficios a quienes la trámitan.

Los lugares del Edomex donde personas con INAPAM puede comer a mitad de precio

Como es bien sabido, existen diversos beneficios que se pueden obtener al tramitar la tarjeta del INAPAM; sin embargo, contrario a lo que podría pensarse, muchos de ellos son desconocidos, tal como es el caso de los descuentos del 50% tiendas de alimentos y restaurantes del Estado de México.

Y aunque no son muchos, aquí te damos algunas opciones donde las personas con esta credencial pueden comer o comprar a mitad de precio:

Carnicería Chapultepec (Avenida Libertad S/N, Colonia Chapultepec Centro)

Restaurante Cuevas (Plaza de la Constitución #12, Colonia Centro)

Agua Hogar (Roberto Lara y López Local #4, Colonia San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla)

Cafetería Lunch Break (Avenida José María Morelos #605, Barrio La Veracruz)

Cómo tramitar la credencial del INAPAM

Para tramitar la credencial del INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) es necesario cumplir con ciertos requisitos y seguir un proceso establecido por la institución. El trámite es gratuito y está dirigido a personas adultas mayores de 60 años o más que residen en México. La credencial permite acceder a descuentos y beneficios en diferentes servicios y establecimientos.

Requisitos:

Tener 60 años o más.

Contar con una identificación oficial vigente (puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, entre otros).

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses; recibo de agua, luz, predial o teléfono).

Acta de nacimiento (en algunos casos solicitan copia).

Dos fotografías tamaño infantil, en blanco y negro o a color, recientes.

Procedimiento:

Acudir personalmente al Módulo de Atención del INAPAM más cercano al domicilio. Se pueden consultar las ubicaciones en la página oficial del INAPAM: https://www.gob.mx/inapam Entregar los documentos requeridos al personal del módulo. El personal verificará los datos y documentos proporcionados. En la mayoría de los casos, la entrega de la credencial es inmediata.