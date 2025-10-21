Top 10 Apple México: Fuerza Regida inunda las listas de reproducción de las mejores canciones

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

Ante la inmensa variedad musical del nuevo milenio, Apple facilita a los usuarios el descubrimiento de las canciones más escuchadas al compartir un listado actualizado con los temas preferidos de su audiencia.

Las compañías de la industria y los artistas han aprovechado las plataformas de streaming para alcanzar públicos más amplios y numerosos países, y Apple ha logrado consolidarse como una de las opciones favoritas entre los oyentes en México.

Lista de lo más escuchado

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

La agrupación originaria de California sigue siendo poniendo éxitos musicales en el ranking de México. (AP Photo/Marta Lavandier)

TU SANCHO de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Marlboro Rojo, debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. ANSIEDAD

Fuerza Regida

"ANSIEDAD" de Fuerza Regida se metió en el tercer lugar del ranking en México. (Instagram/@fuerzaregida)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Fuerza Regida. Quizás por esto es que ANSIEDAD debuta en el ranking directamente en el tercer lugar.

4. Orula

Victor Mendivil

"Orula" de Victor Mendivil se mete en el cuarto lugar del listado. (@_victor_mendivil_, Instagram)

Esta rolade Victor Mendivil está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 4. Ayer se encontraba en el sitio número 5, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

5. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

"Perlas Negras" de Natanael Cano se queda con el quinto sitio del ranking mexicano. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

Perlas Negras de Natanael Cano y Gabito Ballesteros se encuentra en quinto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 4.

6. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

"Cuando No Era Cantante" de El Bogueto se queda con el sexto sitio del ranking estadounidense. (Instagram)

Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef), interpretado por El Bogueto, se mantiene en el sexto lugar de la lista.

7. PIÉNSALO

Junior H

"PIÉNSALO" del cantante mexicano Junior H, se quedó en el séptimo sitio del listado. (Foto AP/Felix Marquez)

PIÉNSALO no para de sonar en el streaming, tras ascender 4 puestos en las listas de favoritos y situarse en la séptima posición.

8. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

"Por Esos Ojos" de Fuerza Regida se metió en el octavo sitio del ranking mexicano. (AP Photo/Marta Lavandier)

Por Esos Ojos se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Fuerza Regida está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. HOLLYWOOD

Peso Pluma y Estevan Plazola

"!HOLLYWOOD" de Peso Pluma se queda con el noveno sitio del ranking mexicano. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

HOLLYWOOD de Peso Pluma y Estevan Plazola se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la novena posición.

10. EXCESOS

Fuerza Regida

"EXCESOS" de Fuerza Regida se mete en el décimo sitio del listado. (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)

Lo más nuevo de Fuerza Regida, EXCESOS, entra directamente a la décima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.