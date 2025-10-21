México

El Patrón enfurece contra Alfredo Adame en La Granja VIP por tapar baño de mujeres y amenaza: “Me puede reventar”

La paciencia de Alberto del Río llegó al límite luego de que Alfredo Adame usara el baño de las mujeres, generando advertencias y tensión en la convivencia del reality más comentado del momento

Por Armando Guadarrama

El incidente en el baño
El incidente en el baño de 'La granja VIP' pone en riesgo el acuerdo de paz entre Alberto del Río y Alfredo Adame (Azteca)

El ambiente en ‘La granja VIP’ se ha visto alterado tras un incidente en el baño que amenaza con poner fin al acuerdo de no agresión entre Alberto del Río ‘el Patrón’ y Alfredo Adame.

La convivencia, que hasta ahora se había mantenido bajo control gracias a un “tratado de paz” entre ambos participantes, enfrenta su primera gran prueba en la segunda semana del reality, justo después de la expulsión de Carolina Ross.

El detonante surgió cuando Sandra Itzel advirtió que Alfredo Adame utilizaba el baño reservado para las mujeres. Ante esta situación, la actriz solicitó a Alberto del Río que interviniera y le comunicara al conductor que estaba usando el sanitario incorrecto.

La tensión entre Alberto del
La tensión entre Alberto del Río y Alfredo Adame crece tras el uso indebido del baño reservado para mujeres (TV Azteca)

La demora de Adame en salir del baño generó especulaciones entre Alberto y otros concursantes, quienes sospecharon que el baño podría haberse tapado.

En ese contexto, Alberto del Río reconoció que la actitud de Adame comenzaba a alterarlo y que podría llevarlo a mostrar un lado suyo que prefería mantener oculto.

“Esas son de las cosas que pueden hacer que su patroncito explote. Ya va la primera parte… que me lleven a ese nivel que el patroncito no quiere llegar porque no le conviene a nadie. Adame se está encargando de que llegue la ira. Fuera de mamadas, esa es de las cosas que me pueden reventar. Hasta el Papa va y zurra, pero hay que traer una cubeta y un destapacaños”, manifestó Alberto del Río en medio de la espera, dejando claro el nivel de molestia que le provocaba la situación.

Sandra Itzel alerta sobre el
Sandra Itzel alerta sobre el uso del baño por parte de Alfredo Adame y desata el conflicto en 'La granja VIP' (Instagram: Sandra Itzel)

Mientras Alfredo Adame optó por ignorar los comentarios y no respondió a las provocaciones, Alberto del Río elevó el tono y le exigió que fuera higiénico al utilizar el baño. Además, lanzó una advertencia directa al actor, señalando que si no dejaba limpio el sanitario, él mismo lo obligaría a hacerlo con la mano, pues consideraba injusto que alguien ensuciara y no se hiciera responsable de la limpieza.

“Allí están el destapacaños y una cubeta; si no voy a meter tu mano, la voy a usar como destapacaños. Que no me lleven a ese lugar”, advirtió Alberto del Río, dejando en evidencia la tensión creciente entre ambos.

El luchador advirtió que podría explotar en ira. (Crédito: TV Azteca)

A pesar de la intensidad del momento, la situación se distendió posteriormente, e incluso Alberto del Río llegó a aplaudir el “gran desecho” de Adame. Sin embargo, este episodio ha generado especulaciones sobre la posible ruptura del acuerdo de paz entre los dos concursantes, quienes hasta ahora no han vuelto a referirse públicamente al incidente.

La actitud de Alfredo Adame en esta edición de ‘La granja VIP’ ha sorprendido a los seguidores del programa. A diferencia de su comportamiento en otros realities, el actor se ha mostrado sereno e incluso ha asumido el rol de mediador en conflictos ajenos, lo que contrasta con su historial de enfrentamientos en televisión.

