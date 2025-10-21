México

Beca Benito Juárez: quiénes reciben primer pago del 20 al 24 de octubre en bachillerato

La entrega escalonada por inicial del apellido permitirá a los beneficiarios planificar mejor el uso de su apoyo educativo

Por Mariana L. Martínez

La Beca Benito Juárez comenzó
La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

El calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior ya está disponible para el periodo de octubre de 2025.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el depósito de $1.900 correspondiente al bimestre septiembre-octubre se realizará de manera escalonada en las tarjetas del Banco del Bienestar, siguiendo la inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Esta organización busca facilitar la logística y evitar aglomeraciones, permitiendo que miles de estudiantes y sus familias puedan planificar el uso de este apoyo educativo.

Es por esto que los estudiantes quieren saber a quienes les corresponde el depósito del lunes 20 a 24 de octubre.

Calendario de pagos octubre 2025: letras asignadas a cada día

  • 20 de octubre recibirán el depósito quienes tengan apellidos que inicien con A, B o C.
  • El martes 21 será el turno de las letras D, E, F y G
  • El miércoles 22 corresponde a los beneficiarios con apellidos que comiencen con H, I, J, K o L.
  • El jueves 23 se asigna a las letras M, N, Ñ y O
  • Viernes 24 recibirán el pago quienes tengan apellidos que inicien con P, Q o R.

El proceso continuará el lunes 27 de octubre para los apellidos que comiencen con S, T, U, V, W, X, Y o Z

El monto de la Beca Benito Juárez para este bimestre es de $1.900, cifra que se mantiene constante según lo informado.

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez 2025. Foto: X/@Julio_LeonT.

Este programa social, impulsado por el Gobierno de México, tiene como objetivo principal combatir la deserción escolar en el nivel medio superior y apoyar la continuidad educativa de los estudiantes de escuelas públicas.

Los recursos están destinados a cubrir necesidades como materiales escolares, libros, transporte, alimentos y otros gastos relacionados con la vida académica, permitiendo que los jóvenes puedan concluir sus estudios de bachillerato o preparatoria.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha detallado que el pago se realiza exclusivamente mediante depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a cada beneficiario. Se recomienda a los estudiantes utilizar la aplicación móvil del banco para consultar saldos y movimientos, lo que evita filas y facilita el acceso a la información financiera.

Además, la tarjeta puede emplearse para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria, pagar servicios o retirar efectivo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar, así como en tiendas de autoservicio o en otros bancos, aunque en estos últimos casos se aplican comisiones.

<br>

