Así reaccionó Eleazar Gómez tras convertirse en el primer nominado en la segunda semana de La Granja VIP

Eleazar Gómez se convirtió en el primer nominado de la segunda semana del reality. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La noche de eliminación en La Granja VIP, trajo un giro inesperado para los participantes durante el segundo ciclo de competencia. Eleazar Gómez se convirtió en el primer nominado de la semana luego de una decisión inesperada por parte de Carolina Ross, quien fue la primera expulsada del programa.

La dinámica del reality establece que la persona eliminada debe dejar un legado, nominando a un compañero para el siguiente ciclo. La cantante originaria de Sinaloa, eligió a Gómez con base en acciones vistas dentro de la convivencia. La decisión se hizo pública ante sus compañeros, mientras el conductor Adal Ramones preguntó si la nominación había sido una reflexión meditada. “No, no lo pensé tanto”, admitió Ross, quien justificó la selección porque, a su juicio, “sus acciones me demostraron lo contrario” respecto a la congruencia en el grupo.

El proceso de eliminación también destacó la tensión entre los participantes, especialmente porque el público decidió salvar a La Bea, dejando fuera a Ross y marcando la pauta para la nueva ronda de desafíos. Durante la transmisión, Eleazar Gómez afrontó la nominación con deportividad.

Ante la decisión de Ross, el actor se mostró muy nervioso. (Captura de pantalla La Granja VIP)

“Ya me lo esperaba”, expresó el actor, visiblemente afectado celebrando la decisión y asegurando no tomarlo de forma personal. Posteriormente, agregó: "Y si esa es tu decisión está súper chido y se acepta... y aquí estamos y no nos agachamos aquí en La Granja VIP“, gritó.

La mecánica de los legados refuerza la competitividad en el reality y, en esta ocasión, coloca a Eleazar Gómez en el centro de atención para la próxima ronda de enfrentamientos. El avance de las eliminaciones y la reacción de los involucrados configuran un ambiente de expectativa para los televidentes que siguen de cerca el desarrollo del programa.

Tras darse a conocer el resultado, internautas rápidamente llenaron las redes sociales del reality show con críticas hacia la actitud de Eleazar. “Ya que fue por legado no deberían permitir que participe en la prueba de salvación”, “Caro, solo una cosa tenías que hacer y la hiciste bien”, “Eleazar todo trabado... esta enojadísimo”, “Eleazar serás el segundo en salir”, son algunos de los comentarios en la plataforma de TikTok.

Eleazar Gómez aseguró que jugará con todo después de darse a conocer su nominación. (Captura de pantalla TikTok)

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Sandra Itzel Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Omahi La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lola Cortés