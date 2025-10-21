Abelito recuerda que por fumar marihuana terminó hospitalizado y eso le cambió vida

Abelito revela cómo una experiencia hospitalaria lo llevó a alejarse de las drogas (Foto: @el_abelito_oficial, Instagram)

El impacto de una experiencia hospitalaria marcó un antes y un después en la relación de Abelito con las drogas. El influencer, conocido por su participación en ‘La Casa de Los Famosos México’, compartió en una entrevista con Yordi Rosado cómo un episodio inesperado tras consumir marihuana lo llevó a tomar decisiones definitivas sobre su salud y su entorno.

“Desde que estuve en el hospital esa vez, sabía que no iba a volver a hacer una cosa de ese tipo”, afirmó Abelito durante la conversación.

El relato de Abelito se remonta a un momento de curiosidad, cuando aceptó la invitación de un amigo cercano para probar marihuana. Lo que parecía una experiencia trivial terminó con una reacción física inesperada que requirió atención médica urgente.

El influencer contó que un episodio tras consumir marihuana marcó un cambio en su vida (ViX)

El influencer describió el episodio como alarmante, ya que desconocía cómo su organismo respondería a la sustancia, lo que derivó en su hospitalización. El incidente no solo lo afectó a él, sino que también generó una profunda preocupación en sus padres, quienes se vieron impactados por la situación, según relató en la entrevista.

A pesar de que la hospitalización no tuvo consecuencias graves y quedó en un susto, Abelito aseguró que el evento fue suficiente para que reconsiderara su relación con las drogas. El exhabitante de ‘La Casa de Los Famosos’ explicó que la experiencia funcionó como una advertencia, llevándolo a identificar las malas influencias en su entorno y a comprometerse a no volver a consumir sustancias peligrosas.

El influencer, que alcanzó el tercer lugar en el reality, sostuvo que desde aquel incidente no ha vuelto a acercarse a la marihuana ni a ninguna otra droga que pueda poner en riesgo su salud física o mental. Considera que la vivencia, lejos de ser negativa, le permitió definir su rumbo y establecer límites claros respecto al consumo de sustancias.

Abelito identificó malas influencias y decidió no volver a consumir sustancias peligrosas (Instagram: @el_abelito_oficial)

En contraste con su postura frente a las drogas, Abelito reconoció que el alcohol sí forma parte de su vida cotidiana, algo que quedó reflejado durante su paso por el programa. Antes de ingresar a ‘La Casa de Los Famosos México’, el influencer lanzó al mercado un tequila de agave azul bajo el nombre de ‘Belicona’, bebida que puso a la venta y que representa otra faceta de su relación con el consumo.