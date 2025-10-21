México

Abelito recuerda que por fumar marihuana terminó hospitalizado y eso le cambió vida

El exhabitante de ‘La Casa de Los Famosos México’ contó a Yordi Rosado el episodio que lo llevó a decirle adiós a las sustancias peligrosas y a replantear su círculo de amistades

Por Armando Guadarrama

Guardar
Abelito revela cómo una experiencia
Abelito revela cómo una experiencia hospitalaria lo llevó a alejarse de las drogas (Foto: @el_abelito_oficial, Instagram)

El impacto de una experiencia hospitalaria marcó un antes y un después en la relación de Abelito con las drogas. El influencer, conocido por su participación en ‘La Casa de Los Famosos México’, compartió en una entrevista con Yordi Rosado cómo un episodio inesperado tras consumir marihuana lo llevó a tomar decisiones definitivas sobre su salud y su entorno.

“Desde que estuve en el hospital esa vez, sabía que no iba a volver a hacer una cosa de ese tipo”, afirmó Abelito durante la conversación.

El relato de Abelito se remonta a un momento de curiosidad, cuando aceptó la invitación de un amigo cercano para probar marihuana. Lo que parecía una experiencia trivial terminó con una reacción física inesperada que requirió atención médica urgente.

El influencer contó que un
El influencer contó que un episodio tras consumir marihuana marcó un cambio en su vida (ViX)

El influencer describió el episodio como alarmante, ya que desconocía cómo su organismo respondería a la sustancia, lo que derivó en su hospitalización. El incidente no solo lo afectó a él, sino que también generó una profunda preocupación en sus padres, quienes se vieron impactados por la situación, según relató en la entrevista.

A pesar de que la hospitalización no tuvo consecuencias graves y quedó en un susto, Abelito aseguró que el evento fue suficiente para que reconsiderara su relación con las drogas. El exhabitante de ‘La Casa de Los Famosos’ explicó que la experiencia funcionó como una advertencia, llevándolo a identificar las malas influencias en su entorno y a comprometerse a no volver a consumir sustancias peligrosas.

El influencer, que alcanzó el tercer lugar en el reality, sostuvo que desde aquel incidente no ha vuelto a acercarse a la marihuana ni a ninguna otra droga que pueda poner en riesgo su salud física o mental. Considera que la vivencia, lejos de ser negativa, le permitió definir su rumbo y establecer límites claros respecto al consumo de sustancias.

Abelito identificó malas influencias y
Abelito identificó malas influencias y decidió no volver a consumir sustancias peligrosas (Instagram: @el_abelito_oficial)

En contraste con su postura frente a las drogas, Abelito reconoció que el alcohol sí forma parte de su vida cotidiana, algo que quedó reflejado durante su paso por el programa. Antes de ingresar a La Casa de Los Famosos México’, el influencer lanzó al mercado un tequila de agave azul bajo el nombre de ‘Belicona’, bebida que puso a la venta y que representa otra faceta de su relación con el consumo.

Temas Relacionados

AbelitoLa casa de los famosos MéxicoYordi Rosadomexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de octubre: Línea B y 9 con retrasos y alta afluencia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en

¿Qué debes hacer cuando tienes osteoporosis?

El dolor intenso en la espalda, la disminución de estatura y las posturas encorvadas pueden indicar problemas óseos

¿Qué debes hacer cuando tienes

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

El ex futbolista se dirigió al narrador de TV Azteca para detener la polémica

Christian Martinoli vuelve a burlarse

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de octubre

La inesperada baja de uno de los favoritos genera incertidumbre en el desarrollo del programa

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Pantano”, presunto implicado

Cae “El Pantano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y jefe de Los Blancos de Troya

Extraditan a EEUU a Carlos “V”, acusado de lavar dinero para el CJNG

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de octubre

Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, revela por qué está en situación de calle y no quiere abandonar a sus animales

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: cuáles son los beneficios de ser capataz

¿Cómo habría muerto el bailarín “Medio Metro”?

Carmen Campuzano contra Kenia Os por hacerla menos tras crítica a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York

DEPORTES

Christian Martinoli vuelve a burlarse

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

México presenta su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil 2031

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”