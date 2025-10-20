México

Rocío Nahle supervisa avances en la reconstrucción de caminos y atención a comunidades serranas de Veracruz

Al menos 32 comunidades permanecen incomunicadas por las lluvias

Por Alexa Cirel

Guardar
Rocío Nahle continúa con supervisión
Rocío Nahle continúa con supervisión en daños por lluvias. (FB/Agencias de gobierno)

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que en la zona serrana continúan los esfuerzos para recuperar la comunicación en los municipios más afectados. Explicó que Zontecomatlán, una de las comunidades que había quedado completamente incomunicada, ya logró reabrir su camino principal, mientras que en Ilamatlán y Texcatepec la situación sigue siendo crítica.

“En la sierra, que es lo más fuerte, estamos hablando del camino a Zontecomatlán que se acaba de abrir. Ilamatlán todavía continúa incomunicado, la única manera de llegar es vía aérea. Tenemos Texcatepec cerca de Ilamatlán, también incomunicado”, señaló la mandataria en su cuenta oficial de Facebook.

Nahle indicó que maquinaria pesada trabaja en distintos puntos de la sierra para despejar los accesos bloqueados por deslaves y derrumbes. También mencionó que en Zacualpan ya se restableció la conexión terrestre, mientras que en Huayacocotla, otro municipio con daños severos, el tránsito no se interrumpió por completo gracias al acceso alterno desde Tulancingo, Hidalgo, lo que ha permitido llevar víveres, medicamentos y personal de auxilio.

Rocío Nahle continúa con supervisión en daños por lluvias. (Rocío Nahle)

En Ixhuatlán de Madero, el impacto fue particularmente grave: las lluvias arrasaron con dos puentes y dejaron incomunicadas varias comunidades. Para atender esta emergencia, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desplegó personal y puentes portátiles, con el objetivo de restablecer el paso lo más pronto posible.

La gobernadora destacó que en tan solo diez días las maniobras han sido “titánicas”, pues la magnitud del desastre ha exigido la movilización de recursos de los tres niveles de gobierno. En la zona trabajan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, Protección Civil estatal y brigadas municipales.

Daños por las lluvias en Veracruz

Las lluvias e inundaciones que azotaron el norte de Veracruz entre el 9 y 10 de octubre dejaron severas afectaciones en caminos, comunidades y servicios básicos. A más de una semana del desastre, las autoridades estatales y federales continúan con trabajos de emergencia para restablecer la comunicación terrestre y atender a las poblaciones que permanecen aisladas.

Siguen las actividades para la
Siguen las actividades para la reconstrucción de Veracruz (FB/Agencias de gobierno)

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno Federal, hasta el 16 de octubre se reportaban 30 personas fallecidas y 18 desaparecidas a causa de las intensas precipitaciones, consideradas entre las más fuertes registradas en los últimos años en la región. Las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos, deslaves y el colapso de varios tramos carreteros, principalmente en los municipios serranos del norte del estado.

Además de la pérdida de vidas humanas y los daños a la infraestructura, las lluvias dejaron a miles de familias sin hogar ni servicios básicos. Varias comunidades permanecen sin energía eléctrica y con dificultades para acceder a agua potable, lo que ha motivado la instalación de centros de acopio y albergues temporales en municipios cercanos.

Municipios de Veracruz incomunicados por
Municipios de Veracruz incomunicados por las lluvias (FB/Agencias de gobierno)

Las autoridades estatales han reiterado que las labores de rescate y reconstrucción continuarán hasta que todas las comunidades queden comunicadas y reciban apoyo. Mientras tanto, el Gobierno Federal mantiene el monitoreo en la región, en coordinación con Protección Civil, para prevenir nuevos deslizamientos de tierra o crecidas de ríos ante el pronóstico de más lluvias en los próximos días.

Temas Relacionados

Rocio NahleVeracruzLluviasmexico-noticias

Más Noticias

Extraditan a EEUU a Carlos “V”, acusado de lavar dinero para el CJNG

Es requerido por un tribunal de Kentucky, donde también se le acusa de asociación delictuosa

Extraditan a EEUU a Carlos

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de octubre: reportan servicio lento en la Línea 3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Por qué se produce el cáncer?

Esta enfermedad es una de las más agresivas para el cuerpo humano

¿Por qué se produce el

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: ya hay finalistas para ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

Festival “Nezamictlán 2025”: cuándo y dónde serán estos festejos por el Día de Muertos en Nezahualcóyotl, Edomex

Marcha zombie, eventos musicales, exposiciones y demás son parte de la cartelera para celebrar esta festividad

Festival “Nezamictlán 2025”: cuándo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere otro interno tras revisión

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: ya hay finalistas para ser capataz de la semana

¿Cómo habría muerto el bailarín “Medio Metro”?

Carmen Campuzano contra Kenia Os por hacerla menos tras crítica a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York

Kali Uchis anuncia gira por México: ciudades y preventa para ‘The Sincerely, Tour’

Muere el Medio Metro “original”, localizaron su cuerpo en Puebla

DEPORTES

México presenta su candidatura para

México presenta su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil 2031

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”

México femenil vs Países Bajos: a qué hora y dónde ver al Tri en su segundo partido del Mundial Sub-17