Resultados Sorteo Zodiaco 1723 Lotería Nacional 7 millones de pesos de este domingo 19 de octubre 2025

Conoce los resultados de la Lotería Nacional de este domingo 19 de octubre. (Lotería Nacional)

Cada domingo a las 20:00 (hora local del centro de México), el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México reparte un premio mayor de 7 millones de pesos en una sola serie. El evento tiene lugar en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional.

En esta edición del domingo 19 de octubre de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Zodiaco 1723, rinde homenaje la Feria de San Francisco Pachuca 2025, proyectando una identidad vibrante, moderna y festiva. El diseño de este boleto utiliza colores neón, magenta, verde y azul, para reflejar energía, juventud y la vitalidad de la feria más destacada de Hidalgo. A través de gráficos como fuegos artificiales, una rueda de la fortuna, líneas enérgicas y patrones geométricos, se logra transmitir una fusión de tradición y vanguardia, equilibrando lo popular con elementos contemporáneos.

La tipografía orgánica y llamativa del nombre San Francisco enfatiza la atmósfera de cercanía y celebración. El lema “¡Late con orgullo!” establece un lazo emocional con el público, resaltando sentido de identidad y pertenencia. De esta manera, el boleto trasciende su función informativa y se convierte en un referente visual capaz de posicionar la feria como símbolo nacional de cultura, entretenimiento y orgullo hidalguense.

Esta festividad, considerada una de las más emblemáticas del Estado, ha consolidado su papel como punto de encuentro familiar, escenario de manifestaciones artísticas y motor para la reactivación económica. Su trayectoria resalta la historia, la fe y la identidad de los hidalguenses, mientras evidencia el esfuerzo del Gobierno del Estado por fortalecer los valores culturales y favorecer el bienestar de la comunidad.

Los números ganadores de los 20 premios más importantes de este sorteo de hoy

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada. Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Virgo 2872

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Piscis 1417

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Capricornio 8953

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos:

Premio de 61 mil 600 pesos: Capricornio 4380

Premio de 61 mil 600 pesos:

Premio de 52 mil 800 pesos: Tauro 8717

Premio de 52 mil 800 pesos: Virgo 0818

Premio de 44 mil pesos: Leo 9749

Premio de 44 mil pesos: Piscis 3740

Premio de 44 mil pesos: Cáncer 9091

Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 6366

Premio de 35 mil 200 pesos: Tauro 7729

Premio de 35 mil 200 pesos: Cáncer 0647

Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 0267

Premio de 26 mil 400 pesos: Capricornio 5433

Premio de 26 mil 400 pesos: Capricornio 6846

Premio de 26 mil 400 pesos:

Conoce la estructura del sorteo zodiaco que se celebra cada domingo

Puedes participar en el Sorteo Zodiaco comprando un cachito de 20 MXN. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Cada semana, el sorteo emplea 120,000 billetes numerados del 00000 al 9999 para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

El Sorteo Zodiaco distribuye 24 millones 42 mil 600 pesos en una sola serie conformada por 22,622 premios y otorga 20,799 reintegros: 10,800 para cachitos cuyo número coincide en la última cifra con el premio mayor, sin importar el signo zodiacal y excluyendo boletos ya premiados, y 9,999 reintegros adicionales para cachitos del mismo signo zodiacal que el premio mayor.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

¿Qué debo hacer en caso de resultar ganador para cobrar mi premio?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00. El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

Cuando el importe es de $9,999.99 o menos, el abono se realiza en la cuenta Broxel del ganador y se aplica una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Para cantidades superiores, el pago se emite mediante cheque nominativo para abono en cuenta, con igual porcentaje de retención. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con desglose de premio e impuestos retenidos, así como la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el proceso de cobro, el ganador debe proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Estos datos personales tienen carácter confidencial según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden divulgarse.