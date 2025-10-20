Reprograman comparecencia de Mario Delgado en el Senado por labores de apoyo ante inundaciones

Mario Delgado informa cambio de fecha para su comparecencia. Crédito: X/@LauraI_Castillo

La presidenta del Senado de la República Laura Itzel Castillo Juárez informó que la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, prevista para este martes, será reprogramada debido a la agenda del funcionario, quien se encuentra atendiendo las afectaciones en planteles escolares provocadas por las fuertes lluvias registradas en diversas regiones del país.

“Les informo que nos notificaron que la comparecencia de Mario Delgado, titular de la SEP, programada para mañana martes en el Senado, será reprogramada. Lo anterior debido a que se encuentra atendiendo las afectaciones en las escuelas derivadas de las fuertes lluvias en diversas regiones del país”, señaló la presidenta de la Cámara Alta mediante un comunicado oficial.

Comunicado oficial sobre comparecencias ( X: @LauraI_Castillo)

La presentación del secretario de Educación formaba parte del ciclo de comparecencias ante el Senado con motivo del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En este ejercicio de rendición de cuentas también participarán otros funcionarios federales, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

Sin embargo, el contexto de emergencia que enfrenta el país a causa de las lluvias ha modificado la agenda de varios funcionarios, quienes han priorizado la atención a la población afectada y las labores de recuperación en los estados más dañados.

Daños en el sector educativo

Desde el inicio de las tormentas que han azotado el territorio nacional, el sector educativo se ha visto gravemente impactado. De acuerdo con cifras oficiales, más de 740 mil estudiantes permanecen sin clases debido a los daños en escuelas de distintas entidades.

Escuelas sufren daños por lluvias. Crédito: X/@LauraI_Castillo

El gobierno federal informó que al menos 821 planteles resultaron afectados por las lluvias e inundaciones provocadas por la perturbación tropical 90-E, principalmente en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Mario Delgado detalló que los daños van desde inundaciones y pérdida de mobiliario hasta afectaciones estructurales graves.

“El nivel de afectación es muy variado: hay escuelas que se inundaron, quedaron llenas de lodo o con el mobiliario dañado; otras presentan daños estructurales. Estamos realizando una valoración de cada una de ellas”, explicó.

Delgado Carrillo señaló que la SEP, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, desplegó un operativo especial para evaluar los daños y restablecer las clases lo antes posible. Además, informó que se están gestionando recursos extraordinarios para la rehabilitación de los planteles y la reposición del material escolar perdido.

Más de 500 escuelas con perdidas totales debido a las lluvias. Crédito: X/@LauraI_Castillo

A pesar del retraso en su comparecencia, el Senado confirmó que el secretario de Educación rendirá su informe ante la Cámara Alta en los próximos días, una vez que concluya sus labores de supervisión en las zonas afectadas.