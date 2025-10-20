México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: aquí puedes consultar cuál es el módulo en el que te toca recoger tu tarjeta

El operativo federal contempla locales de atención, en todo el país para garantizar que cada beneficiaria reciba su apoyo económico

Por Joshua Espinosa

El programa garantiza acceso directo
El programa garantiza acceso directo y seguro a un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos para mujeres de 60 a 64 años. Crédito: Banco del Bienestar.

A partir de octubre, comenzó la operación de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para quienes se inscribieron en la Pensión Mujeres Bienestar durante agosto

Este proceso, coordinado por el programa federal y respaldado por la administración de Claudia Sheinbaum, tiene como propósito asegurar un acceso directo y seguro al apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, destinado a mujeres de 60 a 64 años.

De acuerdo con el sitio web oficial Programas para el Bienestar, el calendario de distribución del programa Pensión Mujeres Bienestar contempla que las entregas se realizarán desde octubre y continuarán hasta los primeros días de noviembre.

Más de 350 mil mujeres
Más de 350 mil mujeres ya recibieron su tarjeta del Bienestar en las primeras jornadas de octubre. Crédito: Secretaría del Bienestar

El objetivo de la Pensión Mujeres Bienestar es atender a las cerca de 2 millones de mujeres que completaron su registro, quienes podrán disponer de los fondos directamente en su cuenta bancaria gracias a la nueva tarjeta. El programa remarca que este beneficio es estrictamente personal y que la entrega está organizada para evitar intermediarios.

Para conocer el lugar y el día exactos donde deben acudir a recoger su tarjeta, las beneficiarias recibirán un mensaje de texto (SMS) al número registrado durante la inscripción. Este incluirá la fecha, la hora y el lugar específico al que deben asistir.

En caso de no recibir dicho mensaje, también es posible ingresar al portal oficial gob.mx/bienestar, donde se encuentra un buscador de módulos. Todo el proceso de entrega es gratuito y está diseñado para que cada mujer obtenga su tarjeta de manera rápida y segura.

La entrega de tarjetas del
La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Pensión Mujeres Bienestar comenzó en octubre y se extiende hasta noviembre. Crédito: Morena

Respecto a la documentación necesaria para recibir la tarjeta, el programa proporciona una lista de requisitos. Las participantes deben llevar consigo una identificación oficial vigente, así como una copia de la misma. Además, es indispensable presentar el talón morado, que les fue entregado como recibo el día de su registro en agosto.

Además, en el módulo personal autorizado tomará una fotografía de la beneficiaria antes de entregar el sobre con la nueva tarjeta, el cual debe estar sellado.

Cada beneficiaria debe verificar con anticipación su información de cita, así como reunir la documentación antes de acudir al módulo correspondiente.

Durante las primeras jornadas de octubre, más de 350 mil mujeres que forman parte de este padrón ya han recibido su tarjeta del Bienestar, lo que marca el inicio efectivo de la dispersión del apoyo económico. La entrega del plástico es personal, no tiene ningún costo y debe de realizarse sin intermediarios. Acudir en la fecha indicada facilita el proceso.

