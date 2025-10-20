Precio del litro de gasolina en México este inicio de semana

El precio promedio de las gasolinas en el país. (Cuartoscuro)

Los precios de la gasolina dependen de distintos factores nacionales como internacionales, ya sean el costo del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las empresas gasolineras, los costos de logística, incluso los subsidios.

Estas condiciones provocan que el precio de los combustibles cambien constantemente tomando en ocasiones por sorpresa a los conductores.

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados del combustible en todo el territorio mexicano. Aquí están los de este 20 de octubre en México.

Precio de la gasolina por litro hoy 20 de octubre 2025

Los factores que afectan el precio de la gasolina en México

La gasolina regular se ubica en un promedio de 23.408 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 25.827 pesos el litro.

Finalmente el diésel se vende en un promedio de 26.118 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía, ahora Comisión Nacional de Energía.

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)

Así se determina el precio de la gasolina

El precio de los combustibles puede variar en México debido a una diversidad de factores como los costos de referencia, impuestos y logística.

El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que este se cotiza en dólares a nivel global, por ello, el promedio del valor de la gasolina se modifica respecto al tipo de cambio que se ubique el dólar y el peso.

Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 se evidenció la influencia de los precios internacionales del petróleo en el combustible cuando el hidrocarburo bajó hasta tocar cifras históricas, lo que desencadenó que las gasolinas registrara costos bajísimos, hasta que el “oro negro” se estabilizó y con ello valor de sus derivados.

Lo mismo ocurrió, pero en un caso contrario, durante el primer semestre del 2022, cuando los precios internacionales del petróleo se dispararon y con ello el costo de los combustibles en todo el mundo.

Sin embargo, hubo países que se vieron menos afectado debido a distintas medidas, como en México, donde un subsidio aplicado por el Gobierno Federal mantuvo relativamente estables los precios del combustible.

Dicho subsidio es un estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, que influye directamente en el precio de la gasolina y el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).

Los costos se pueden llegar a modificar también por razones de logística, es decir transporte y almacenaje, si suben los precios de combustible al transportar el petróleo y la gasolina refinada en pipas o por barco, se incrementarán los costos.

Otros de los factores que influyen en los precios de las gasolinas se dan por la locación geográfica.