México

Precio del litro de gasolina en México este inicio de semana

El costo de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Por Armando Montes

Guardar
El precio promedio de las
El precio promedio de las gasolinas en el país. (Cuartoscuro)

Los precios de la gasolina dependen de distintos factores nacionales como internacionales, ya sean el costo del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las empresas gasolineras, los costos de logística, incluso los subsidios.

Estas condiciones provocan que el precio de los combustibles cambien constantemente tomando en ocasiones por sorpresa a los conductores.

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados del combustible en todo el territorio mexicano. Aquí están los de este 20 de octubre en México.

Precio de la gasolina por litro hoy 20 de octubre 2025

Los factores que afectan el precio de la gasolina en México

La gasolina regular se ubica en un promedio de 23.408 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 25.827 pesos el litro.

Finalmente el diésel se vende en un promedio de 26.118 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía, ahora Comisión Nacional de Energía.

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)

Así se determina el precio de la gasolina

El precio de los combustibles puede variar en México debido a una diversidad de factores como los costos de referencia, impuestos y logística.

El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que este se cotiza en dólares a nivel global, por ello, el promedio del valor de la gasolina se modifica respecto al tipo de cambio que se ubique el dólar y el peso.

Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 se evidenció la influencia de los precios internacionales del petróleo en el combustible cuando el hidrocarburo bajó hasta tocar cifras históricas, lo que desencadenó que las gasolinas registrara costos bajísimos, hasta que el “oro negro” se estabilizó y con ello valor de sus derivados.

Lo mismo ocurrió, pero en un caso contrario, durante el primer semestre del 2022, cuando los precios internacionales del petróleo se dispararon y con ello el costo de los combustibles en todo el mundo.

Sin embargo, hubo países que se vieron menos afectado debido a distintas medidas, como en México, donde un subsidio aplicado por el Gobierno Federal mantuvo relativamente estables los precios del combustible.

Dicho subsidio es un estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, que influye directamente en el precio de la gasolina y el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).

Los costos se pueden llegar a modificar también por razones de logística, es decir transporte y almacenaje, si suben los precios de combustible al transportar el petróleo y la gasolina refinada en pipas o por barco, se incrementarán los costos.

Otros de los factores que influyen en los precios de las gasolinas se dan por la locación geográfica.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio GasolinaMagnamexico-noticiasMéxico economíaNoticias

Más Noticias

México: cotización de apertura del euro hoy 20 de octubre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Pensión Mujeres Bienestar: cómo saber si puedes registrarte en la próxima convocatoria 2025

El Gobierno de México consolida el programa que busca reducir la brecha de desigualdad y otorgar un apoyo económico de 3 mil pesos

Pensión Mujeres Bienestar: cómo saber

Temblor hoy 20 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 20 de octubre

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son los 11 exfutbolistas

Ellos son los 11 exfutbolistas que un presunto operador del CJNG contrató para inaugurar una cancha en Puebla

Así fue la vez que Carlos Villagrán, Quico, rechazó trabajar para Pablo Escobar: “Me van a balear”

Grupo de secuestradores ligado a la Familia Michoacana suma sentencia de 750 años de prisión en Morelos

Aseguran más de 1 millón y medio de litros de huachicol, la mayor incautación en la historia de Guanajuato

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex con ponchallantas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

Thalía elogia a Cazzu por cover de ‘No me enseñaste’: “Te quedó hermosa”

La Granja VIP: Carolina Ross rompe el silencio tras su eliminación del reality

Así fue la vez que Carlos Villagrán, Quico, rechazó trabajar para Pablo Escobar: “Me van a balear”

La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la semana

DEPORTES

Cuándo juegan Edson Álvarez y

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Ellos son los 11 exfutbolistas que un presunto operador del CJNG contrató para inaugurar una cancha en Puebla

Hazuki y Koguma llegan al CMLL decididas a aprender del estilo mexicano y conquistar el Grand Prix de Amazonas 2025 por Japón

Lluvia confiesa cómo enfrentó el machismo en la lucha libre y ahora va por la gloria en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Skye Blue muestra su emoción por luchar en la Arena México y abre la posibilidad de que mexicanas se unan al Triangle of Madness