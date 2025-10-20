Esta es la probabilidad de desarrollo del ciclón Melissa y su trayectoria en el Caribe

El sistema de baja presión podría formar una depresión tropical. REUTERS/Paola Chiomante

La zona de baja presión asociada con una onda tropical al oeste de las Antillas Menores, mantiene 30 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70 % en siete días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sistema se localiza a 2 mil 775 kilómetros de las costas de Quintana Roo, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 32 y 40 kilómetros por hora.

Según los modelos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la probable trayectoria del sistema tropical apunta hacia la frontera entre Nicaragua y Honduras, es decir, a unos 655 kilómetros de Chetumal, Quintana Roo.

Es probable que se forme una depresión tropical a mediados o finales de esta semana en el Mar Caribe central, apunto el Centro Nacional de Huracanes.

La temporada de huracanes ha sido menos intensa en el Atlántico. FOTO: Conagua

Clima para México este 20 de octubre

El avance del frente frío número 8 y la interacción de diversos sistemas atmosféricos anticipan un escenario de lluvias intensas y descenso de temperaturas en amplias regiones de México durante la tarde, noche y madrugada del lunes.

Las previsiones meteorológicas señalan que la combinación de canales de baja presión sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste del país, junto a una zona de baja presión con potencial ciclónico al sureste de las costas de Chiapas y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica próxima al Pacífico sur, generarán precipitaciones de consideración en varios estados.

En Veracruz, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones Totonaca, Nautla y Sotavento, mientras que en las zonas Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca se pronostican lluvias puntuales intensas. Guerrero y Puebla también experimentarán precipitaciones significativas.

Por su parte, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo figuran entre las entidades donde se prevén lluvias puntuales intensas.

El frente frío número 8 se desplazará sobre el noreste del territorio nacional, interactuando con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad proveniente del golfo de México.

Esta configuración atmosférica provocará intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Nuevo León. La masa de aire frío asociada al sistema frontal traerá consigo un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país y viento con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de las costas de Tamaulipas y Veracruz.

En el interior del territorio nacional, un canal de baja presión, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Para el día siguiente, el frente frío número 8 continuará su desplazamiento sobre el golfo de México, interactuando con un canal de baja presión y una vaguada en altura.