México

Esta es la probabilidad de desarrollo del ciclón Melissa y su trayectoria en el Caribe

Este sistema se localiza a 2 mil 775 kilómetros de las costas de Quintana Roo, y se desplaza a una velocidad entre 32 y 40 kilómetros por hora

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El sistema de baja presión
El sistema de baja presión podría formar una depresión tropical. REUTERS/Paola Chiomante

La zona de baja presión asociada con una onda tropical al oeste de las Antillas Menores, mantiene 30 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70 % en siete días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sistema se localiza a 2 mil 775 kilómetros de las costas de Quintana Roo, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 32 y 40 kilómetros por hora.

Según los modelos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la probable trayectoria del sistema tropical apunta hacia la frontera entre Nicaragua y Honduras, es decir, a unos 655 kilómetros de Chetumal, Quintana Roo.

Es probable que se forme una depresión tropical a mediados o finales de esta semana en el Mar Caribe central, apunto el Centro Nacional de Huracanes.

La temporada de huracanes ha
La temporada de huracanes ha sido menos intensa en el Atlántico. FOTO: Conagua

Clima para México este 20 de octubre

El avance del frente frío número 8 y la interacción de diversos sistemas atmosféricos anticipan un escenario de lluvias intensas y descenso de temperaturas en amplias regiones de México durante la tarde, noche y madrugada del lunes.

Las previsiones meteorológicas señalan que la combinación de canales de baja presión sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste del país, junto a una zona de baja presión con potencial ciclónico al sureste de las costas de Chiapas y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica próxima al Pacífico sur, generarán precipitaciones de consideración en varios estados.

En Veracruz, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones Totonaca, Nautla y Sotavento, mientras que en las zonas Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca se pronostican lluvias puntuales intensas. Guerrero y Puebla también experimentarán precipitaciones significativas.

Por su parte, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo figuran entre las entidades donde se prevén lluvias puntuales intensas.

El frente frío número 8 se desplazará sobre el noreste del territorio nacional, interactuando con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad proveniente del golfo de México.

Esta configuración atmosférica provocará intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Nuevo León. La masa de aire frío asociada al sistema frontal traerá consigo un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país y viento con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de las costas de Tamaulipas y Veracruz.

En el interior del territorio nacional, un canal de baja presión, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Para el día siguiente, el frente frío número 8 continuará su desplazamiento sobre el golfo de México, interactuando con un canal de baja presión y una vaguada en altura.

Temas Relacionados

Temporada de huracanesAtlánticoCancúnQuintana Roomexico-noticiasClima

Más Noticias

Temblor en México hoy: se registran múltiples microsismos en Baja California Sur y dos estados más

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

Resultados Sorteo Zodiaco 1723 Lotería Nacional 7 millones de pesos de este domingo 19 de octubre 2025

Los ganadores dispondrán de 60 días desde la fecha de publicación de los resultados para solicitar su premio

Resultados Sorteo Zodiaco 1723 Lotería

SEP anuncia un fin de semana largo para lo que resta de octubre: esta será la fecha

Autoridades de la Secretaría de Educación Pública confirmó el día en que las actividades académicas serán suspendidas

Infobae

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: Adal Ramones da esta sorprendente noticia al comienzo de la gala de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Terence Crawford fue captado tocando tambor al ritmo de la banda mexicana

El púgil estadounidense improvisó con músicos regionales antes del partido de Green Bay y atrajo la atención de nuevas audiencias

Terence Crawford fue captado tocando
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 1 millón

Aseguran más de 1 millón y medio de litros de huachicol, la mayor incautación en la historia de Guanajuato

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex con ponchallantas

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

ENTRETENIMIENTO

Top 10 K-pop en iTunes

Top 10 K-pop en iTunes México: “Golden” de HUNTR/X domina el listado de las canciones más escuchadas hoy

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: Adal Ramones da esta sorprendente noticia al comienzo de la gala de eliminación

Enrique Guzmán sorprende al revelar qué le dejó como herencia Silvia Pinal

Exatlón México: quiénes están sentenciados hoy 19 de octubre

Las mejores películas en Netflix en México hoy

DEPORTES

Terence Crawford fue captado tocando

Terence Crawford fue captado tocando tambor al ritmo de la banda mexicana

Zague explota contra jugadores del América por la derrota con Cruz Azul: “Eso no se acepta”

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana