México

Peso mexicano sufre una ligera depreciación frente al dólar en la cotización de cierre hoy 20 de octubre

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Ricardo Piña

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

En una jornada influida por la espera de relevantes indicadores macroeconómicos, el peso mexicano alcanzó un máximo de $18.41 y un mínimo de $18.34 por dólar. El tipo de cambio finalizó con una depreciación marginal de 0,18 %, pasando de $18.37 a $18.40.

Esta variación se desarrolló en un entorno internacional marcado por volatilidad, tensiones comerciales globales y señales mixtas procedentes de las noticias nacionales.

El comportamiento de la divisa reflejó un sesgo bajista y la preferencia de los inversionistas por estrategias defensivas en medio de la cautela general.

En la jornada de cierre el dólar se puso delante del peso mexicano, quien registró una caída ligera.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 0,35% y en el último año mantiene aún un descenso del 10,64%.

Si comparamos el dato con fechas previas, puso freno a tres jornadas seguidas con tendencia negativa. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense.

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano, reconocido como la moneda oficial de México, fue la primera divisa a nivel mundial en emplear el símbolo $, adoptado posteriormente por Estados Unidos para el dólar.

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

