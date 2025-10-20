Se dispara precio de las monedas de oro y plata: bancos venden el centenario por encima de los 100 mil pesos

El precio de las monedas de oro y plata en México no paran de subir y este lunes 20 de octubre de 2025 estas piezas registraron alzas importantes.
Los incrementos en los centenarios de oro y las onzas de plata responde a las expectativas de más recortes a las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) y a la demanda para refugio.
También a las expectativas sobre el acuerdo pactado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, programada para finales de mes, lo que ha renovado el optimismo en torno a posibles acuerdos comerciales.
En el país, en Banco de México (Banxico) cuenta con una lista de vendedores autorizados, en su mayoría instituciones bancarias, de las monedas de oro y plata.
Estos bancos actualizan todos los días sus precios, por lo que es importante mantenerse actualizado y así saber cuál es el mejor momento para comprar o vender estas piezas.
Monedas de oro y plata
BANCO AZTECA
Onza de Plata:
- 988 pesos en compra.
- 1,088 pesos en venta.
El valor de estas monedas subieron un peso tanto a la compra como a la venta, a comparación con el viernes pasado.
BANAMEX
Centenario de oro:
- 86,200 pesos en compra.
- 99,200 pesos en venta.
En esta institución bancaria, las piezas del metal precioso sufrieron una alza de 2 mil 900 pesos tanto en la compra y como a la venta desde el cierre de la semana pasada.
BANORTE
Centenario de oro:
- 87,888 pesos en compra.
- 103,318 pesos en venta.
En este banco la moneda de oro subió 1 mil 88 pesos a la compra y 1 mil 418 pesos a la venta en los últimos tres días.
Onza de Plata:
- 691 pesos la compra.
- 1,042.30 pesos la venta.
Mientras que esta pieza mantuvo su valor con el que cerró la semana anterior.
BANREGIO
Centenario de oro:
- 102,645 pesos la venta.
Esto quiere decir que el precio del centenario subió 223 pesos a comparación al inicio de la semana pasada.
Onza de plata:
- 1,143 pesos la venta.
En este caso, el valor de la onza bajó 24 pesos si se compara con su cotización del lunes.
Otras monedas de oro
Hidalgo de oro: 17.555 pesos en compra y 20.577 pesos en venta en Banorte
Azteca de oro: 35.110 pesos la compra y 41.154 pesos la venta en Banorte
En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.
Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata
Si buscas comprar o vender plata u oro, tienes que saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el banco.
Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:
Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.
Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.
Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.
Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.
Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.
Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.