Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya en compañía del secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez durante la inauguración de la nueva Notaría. (FOTO: X: @AlcaldiadeAhome)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, exhortó a no responsabilizar de manera anticipada a los jóvenes y menores de edad detenidos en el contexto de la crisis de violencia que atraviesa el estado, y subrayó que no existen evidencias que confirmen un reclutamiento sistemático por parte del crimen organizado.

Durante una gira por el municipio de Ahome, el mandatario estatal señaló para los medios locales y la comunidad municipal que, aunque se reporten arrestos de personas menores de edad, no se puede generarles culpabilidad ni relacionarlos con grupos criminales sin pruebas verificadas y fundamentadas.

“Como no tenemos una certeza, no se los puedo decir. Si existen, si están ahí, no los quiero victimizar de ninguna manera a los jóvenes que se encuentren en una u otra situación.

“Al margen de que aparezcan, no puedes generarles una culpabilidad si no tienes comprobadas las cosas”, expresó el gobernador.

Rocha Moya instó a la ciudadanía a no victimizar ni vincular con el crimen organizado a los menores de edad detenidos hasta que no haya pruebas sólidas. (FOTO: X: @AlcaldiadeAhome)

Rocha Moya también reconoció que los problemas de seguridad se han recrudecido durante el último año a causa de las disputas que mantienen las facciones del Cártel de Sinaloa (Los Chapitos y La Mayiza), aunque consideró que la violencia en el estado es un fenómeno que se arrastra desde hace años.

“Se acentúa cuando existen elementos como mujeres o jóvenes menores de edad; son agravantes que a nosotros nos mortifican mucho”, añadió el gobernador en su gira por Ahome.

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

Cuatro de cada diez delitos registrados en el puerto involucran a menores de edad, reveló el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, quien advirtió que la participación de jóvenes en actividades ilícitas refleja una crisis de valores y educación familiar influenciada por la subcultura del narcotráfico.

Jaime Othoniel Barrón Valdez advirtió que la participación de jóvenes en actividades ilícitas refleja una crisis de valores y educación familiar.

De acuerdo con el funcionario, alrededor del 40% de los casos atendidos por la corporación municipal implican a menores, especialmente en delitos patrimoniales e infracciones al reglamento local.

“Se da mucho en faltas administrativas, sobre todo en los eventos de motocicletas que se realizan los domingos; la mayoría son menores de edad que, por falta de madurez, cometen este tipo de faltas que ponen en riesgo su vida y la de otros”, comentó Barrón Valdez.

Guerra entre La Chapiza y La Mayiza dispara reclutamiento de menores en Sinaloa: reportan detención de 68 internos en septiembre

A más de un año del conflicto armado, el Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA) registró el ingreso de al menos 68 adolescentes en el mes de septiembre del año en curso. De acuerdo con estos datos, el centro de internamiento de la ciudad sumaría un total de 72 menores de edad que permanecen bajo custodia.

Fuentes oficiales de seguridad consultadas por Infobae México, confirmaron que antes del inicio del mes de septiembre, los centros de internamiento reportaban cuatro o cinco menores de edad recluidos, sin embargo, a partir del mismo mes, la cifra se incrementó en un 144%, lo que encendió las alarmas debido a que son jóvenes de entre 15 y 17 años.

Fuentes de seguridad confirmaron que la detención de menores de edad en Sinaloa incrementó en un 144% el mes de septiembre de 2025. (Foto: Reuters)

“Se le informa del ingreso de 2 adolescentes masculinos al CIA, el día 20 de septiembre, todo procedente del juzgado de Culiacán. Con estos ingresos, el centro tiene un total de 72 adolescentes.

“De estos 72, aproximadamente 68 han entrado desde septiembre a la fecha, la mayoría por delitos de portación de armas. Antes había 4 o 5 adolescentes internos, están usando puros jóvenes. Menores de 15 a 17 años”, informó nuestra fuente.