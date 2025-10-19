Reportan ataque armado en Navolato, Sinaloa, el saldo es de un menor y cuatro heridos

(FOTO: RRSS)

Autoridades de la Secretaría de Seguridad se Sinaloa dieron a conocer de un ataque armado registrado en Navolato. Dicho acontecimiento fue perpetrado por hombres con fusiles automáticos, que dejó como saldo la muerte de un adolescente y cuatro adultos heridos. El hecho ocurrió en la colonia Las Cañitas, dentro de la sindicatura de Villa Juárez, donde un grupo de personas se encontraba reunido al exterior de una vivienda.

De acuerdo con información publicada por medios locales, el menor fallecido fue identificado como Alexis “N”, de 14 años, del cual se informó que había llegado recientemente al lugar a bordo de una motocicleta.

En ese momento, varias personas armadas arribaron y sin mediar palabra, abrieron fuego de manera reiterada contra quienes se encontraban conviviendo. El cuerpo de Alexis “N” quedó tendido sobre la calle Plan de Ayala, tras intentar huir al escuchar las primeras detonaciones.

Los servicios de emergencia, acompañados por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, acudieron al sitio para brindar atención a los heridos. Cuatro hombres adultos, identificados como Carlos “N” (44 años), Luis Ángel “N” (23), Norberto “N” (57) y Victorino “N” (37), presentaban impactos de bala y fueron estabilizados antes de ser trasladados a hospitales en la capital del estado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con este ataque, mientras la comunidad de Villa Juárez.

Por otra parte, de manera extraoficial, se informó que después del atentado contra quienes se hallaban en la vivienda, se produjo un nuevo intercambio de disparos y una persecución entre bandos rivales en varias calles de la localidad. En la escena se encontraron numerosos casquillos de arma larga de diversos calibres, los cuales fueron recolectados por peritos de la Fiscalía General del Estado, que acudieron para certificar los hechos violentos.

Hombre intenta refugiarse en ayuntamiento de Navolato durante ataque armado

Foto: Facebook / Ayuntamiento de Navolato

El pasado 16 de octubre fue registrado un ataque en las inmediaciones del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, que dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas.

El incidente se ocurrió alrededor de las 13:20 horas, cuando sujetos armados persiguieron y dispararon contra un joven que intentó refugiarse en el edificio municipal, según reportes de medios locales. Horas después, en la sindicatura de Tepuche, se reportó un segundo enfrentamiento en el poblado de Agua Blanca. Cerca de las 14:00 horas, un grupo armado atacó a agentes de la Guardia Nacional durante recorridos de vigilancia, resultando herido un elemento que fue trasladado a un hospital.

El Ayuntamiento de Navolato informó que el ataque inicial ocurrió en la entrada principal del Palacio Municipal, lo que obligó a evacuar las instalaciones para permitir las diligencias de las autoridades. En un comunicado, la administración municipal aclaró que el hecho no estuvo dirigido contra el personal ni las instalaciones, y que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa determinará la mecánica de los hechos.

“Se aclara que no se trató de un hecho dirigido contra el personal ni las instalaciones, y serán las autoridades de seguridad, quienes emitan las declaraciones oficiales correspondientes”, señaló el Ayuntamiento.