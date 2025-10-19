México

Previsión del tiempo en México: detalles del clima por regiones este 19 de octubre

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Por Infobae Noticias

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 19 de octubre

Canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, además de divergencia e ingreso de humedad del mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha península, el sur y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro y oriente del país.

Finalmente, un frente frío (núm. 8) se extenderá sobre la frontera norte de México y en interacción con la corriente en chorro subtropical, originará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en estados del norte y noreste del país.

Sábado 18 de octubre:

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Sierra y Soconusco). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Angelópolis, Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca), Guerrero (centro, este y costa) y Oaxaca (regiones oeste y costa). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y costa), Estado de México (sur y suroeste), Morelos, Ciudad de México (sur y oriente), Tlaxcala, Puebla (región Tehuacán- Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Las Montañas) y Quintana Roo (este y noreste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima (centro, este y sur), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro y este). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (costa norte), Sinaloa (costa norte), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca (sierras y costa), Yucatán y Quintana Roo (costa norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Veracruz. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

