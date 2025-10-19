México

Mujer a quien le prendieron fuego en la GAM sigue sin ser identificada en CDMX

La víctima sufrió lesiones en el 80% de su cuerpo

Por Fabián Sosa

Las autoridades continúan investigando los hechos para dar con loos responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 16 de octubre de 2025, una mujer fue quemada con combustible al interior de su hogar en la colonia Defensores de la República de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

La víctima sufrió quemaduras en el 80% de todo su cuerpo y según los primeros reportes emitidos por fuentes locales, los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Norte 1 M con Cuitláhuac.

Los servicios de emergencia fueron alertados por el incendio en una casa pero al llegar al predio indicado, encontraron a la mujer gravemente lesionada por el fuego.

Cómo ocurrió el ataque en la GAM

La víctima fue sorprendida dentro de su hogar por el agresor que le prendió fuego. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

Elementos de Protección Civil acudieron a la zona y le proporcionaron primeros auxilios mientras los bomberos se encargaban de apagar el fuego que alcanzó parte del inmueble.

La víctima compartió que se encontraba dentro de su hogar cuando de pronto un hombre sin identificar irrumpió en él y le prendió fuego, razón por la que la mujer, de alrededor de 30 años, salió del inmueble de forma inmediata para solicitar ayuda a sus vecinos.

Derivado de la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de emergencia y recibió atención médica especializada. Hasta el momento, no ha podido ser identificada por las autoridades.

Por otro lado, las autoridades del Sector Lindavista detuvieron a un taxista que presuntamente habría participado en el hecho pero el conductor dijo no saber nada al respecto, pues “sólo brindó el servicio”.

Explicó que las dos personas lo abordaron y les preguntó si los llevaba a Urgencias porque venían quemados, a lo que le respondieron negativamente y pidieron ser trasladados a un hotel.

En cuanto el taxista vio que no le iban a pagar decidió retirarse del lugar. Las autoridades tenían intención de detenerlo pero sus compañeros intervinieron y solicitaron que fuera llevado al Ministerio Público.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que realizaron una entrevista en un hotel de la zona donde, de acuerdo con los primeros reportes habían dos personas más con quemaduras, no tuvieron éxito pues no fueron localizadas.

El propietario del inmueble fue orientado a presentar su denuncia formal, mientras que de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya investiga estos hechos por el delito de feminicidio en grado de tentativa por mujer quemada viva en casa de GAM.

