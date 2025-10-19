Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Spotify actualizó su conteo con los más popular en los podcast de México, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en México

1. Par De Tres

Tres valedores sin miedo a la funa se juntan para echar algo rico de tragar y de paso. unas buenas risas, acompañadas de humor negro, experiencias contadas desde su privilegio y uno que otro comentario no apto para la generación de cristal. ANULAMOS FUNA

2. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

3. Mis Traumas, Mis Chistes

Hay cosas que duelen pero también dan risa (eventualmente). Somos Stephany Leal y Fernanda Lozano, dos amigas que encontramos en el humor una forma muy terapéutica de sobrevivir a nuestros traumas. Aquí no venimos a dar lecciones ni consejos profesionales, pero sí a compartir experiencias reales, anécdotas incómodas y momentos dolorosos con el único filtro que nos queda: el humor. Cada episodio es una invitación a reírnos de lo que nos rompe, porque si ya lo vivimos mínimo que nos sirva de contenido. Prepárate para escuchar historias personales, participar con tus propias anécdotas y descu

4. Psicóloga Pau

Analizo escenas de películas, caricaturas y series para explicar conceptos como la inteligencia emocional, los vínculos familiares, la crianza y el autoconocimiento. Mi objetivo es que estos temas lleguen de forma accesible y entretenida, utilizando historias del entretenimiento. Espero la pases lindo mientras reflexionas conmigo.

5. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

6. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

7. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

8. Santos Bravos

HYBE Latin America, los creadores de BTS, se lanzan a crear su primera banda latina en la Ciudad de México. De entre 400 talentos de distintos países, solo un selecto grupo es invitado a entrenar y competir por un cupo en la banda. Guiados por mentores y celebridades invitadas, dejan sus familias, enfrentan exigentes retos y crecen como artistas, con el objetivo de formar la banda que promete transformar la música latina.

9. Kayko

Dos mejor amigas a puras risas, esperamos que rían tanto como nosotras grabando, gracias por estar aquí, los queremos mucho.

10. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

¿Quién escucha podcasts en México?

Según datos de Programmatic México, este crecimiento es particularmente notable en Latinoamérica, donde México se posicionó en 2023 como el segundo mercado más importante, con 29.9 millones de oyentes, solo por detrás de Brasil.

En la República Mexicana, la industria del podcast promete un crecimiento significativo, pues se estima que para 2027 contará con más de 47 millones de oyentes en el país, mientras que la inversión publicitaria en este formato podría alcanzar los 47 millones de pesos, ya que es un formato que llega a ser recordado hasta 400% maps fácil que otros canales.

Al analizar las preferencias de los mexicanos, la comedia lidera con el 46% de la audiencia, seguida por géneros como música (43%), consejos y autoayuda (41%), negocios y economía (36%) y ciencia y tecnología (34%).

Aunque el podcast atrae a diferentes generaciones, tiene un mayor impacto entre los internautas de 16 a 34 años, de los cuales el 25% consume este contenido con frecuencia, frente al 15% de mayores de 55 años.Podcast México: el recuendo anual de Spotify

La industria del podcast en México sigue mostrando un crecimiento sostenido, reflejando la diversidad de gustos de los oyentes.

En diciembre de 2024, Spotify reveló su lista de los Top Podcast en México, destacando los programas más populares en su plataforma. En el primer lugar se encuentra “Las Alucines”, seguido por “La J y la M” en la segunda posición. “Relatos de la Noche” ocupa el tercer lugar, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se sitúa en la cuarta posición. Cerrando el top cinco está “La Cotorrisa” .

La lista continúa con “Hablemos de lo que existe” en el sexto lugar, seguido por “Penitencia” en la séptima posición. En el octavo lugar se encuentra “Creativo” , mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” ocupan el noveno y décimo lugar, respectivamente. Esta clasificación muestra la popularidad de estos programas, mientras subraya la variedad de contenidos que abarcan diferentes temas y estilos, desde relatos de terror hasta reflexiones personales.

Estos podcasts en la lista de Spotify reflejan una tendencia creciente en el consumo de contenido digital en México, donde los oyentes buscan una amplia gama de temas. Este fenómeno también indica un cambio en las preferencias de los consumidores, quienes cada vez más optan por formatos de audio para informarse y entretenerse.

El éxito de estos programas también puede atribuirse a la capacidad de los creadores de contenido para conectar con su audiencia con narrativas nuevas y atractivas. La diversidad de los temas tratados en estos podcasts permite a los oyentes encontrar contenido que resuene con sus intereses personales.

La lista de los Top Podcast en México de Spotify es un indicador de cómo el podcasting se ha convertido en una parte integral del panorama mediático del país.