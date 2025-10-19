México

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Diez escuderías con una veintena de pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Por Armando Montes

La Fórmula 1 es el
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

El asfalto del último Gran Premio se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos comienzan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes conductores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Los 3 mejores pilotos del Campeonato

Algunos de los pilotos de
Algunos de los pilotos de la parilla de la temporada 2025 en el "media day" de la Fórmula 1 (XREUTERS/Hamad I Mohammed)

Los pilotos que dominan el podio de la temporada 2025 de la Fórmula 1 son: Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen.

Tras la última carrera, el australiano de McLaren encabeza la clasificación de pilotos, sumando los 346 puntos en lo que va de la campeonato.

Por su parte, el piloto británico de la escudería McLaren le respira la nuca a Piastri y se encuentra en el segundo puesto con sus 332 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Red Bull Racing, con el tercer puesto. El neerlandés ya suma 306 en lo que va de la competición.

La lista completa de la Fórmula 1

Max Verstappen buscará sumar un
Max Verstappen buscará sumar un nuevo campeonato en su carrera con su nuevo compañero de equipo Liam Lawson (AP Foto/Darko Bandic)

1.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 346

2.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 332

3.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 306

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 252

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 192

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 142

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 89

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 73

9.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 41

10.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 39

11.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 38

12.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 37

13.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

14.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 30

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 28

16.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 28

17.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 20

18.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 20

19.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 18

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

