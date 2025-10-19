México

Más de una hora para cruzar la frontera: cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 19 de octubre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Por Rodrigo Gutiérrez González

La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Si piensas cruzar de forma terrestre –ya sea andando o con un auto– de Tijuana, en Baja California, a San Diego, California, en Estados Unidos, o viceversa, aquí te decimos cuánto tiempo tardarás en hacerlo.

Es importante conocerlo porque se trata de la frontera más transitada del mundo por que lo que el tiempo de cruce puede cambiar de un momento a otro.

Aquí está el estado actual de las garitas fronterizas de OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este domingo 19 de octubre.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

  • 4 líneas abiertas
  • 1:12 horas

Sentri

  • 12 líneas abiertas
  • 31 minutos

ReadyLane

7 líneas abiertas

  • 1:26 horas
  • Tiempo de espera caminando:

General

  • 20 líneas abiertas
  • 32 minutos

ReadyLane

  • 1 línea abierta
  • 8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

  • 2 líneas abiertas
  • 1:32 horas

Sentri

  • 3 líneas abiertas
  • 32 minutos

ReadyLane

  • 5 líneas abiertas
  • 1:02 horas

Tiempo de espera caminando:

General

  • 5 líneas abiertas
  • 24 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

  • 4 líneas abiertas
  • 24 minutos

ReadyLane

  • 1 línea abierta
  • 8 minutos

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

