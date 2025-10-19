México

Clima en Monterrey: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Monterrey este domingo 19 de octubre.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 33 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 28%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 17 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 12%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre canículas, el clima de Monterrey

La mejor temporada para pasear por la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, época en la que se presenta un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son extremadamente altas, la capital vive una sequía que llega a su apogeo entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la temporada de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, sin embargo, ha habido ocasiones en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro baja a una media de 14 grados aunque el “día más frío” usualmente se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura mínima registrada en la historia de la ciudad fue la de 1983, cuando el termómetro marcó -7.5 grados, mientras que la última nevada cayó en diciembre de 2004; en contraste, el día más caluroso se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una reducción de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaMonterreyNuevo Leónmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

La mujer es investigada por despojo y tentativa de homicidio

Detienen a presunta integrante del

Este es el beneficio que tendrá el primer eliminado de La Granja VIP gracias a ‘El legado’

Flor Rubio reveló que quien abandone la competencia podría cambiar el rumbo del reality y aumentar la rivalidad entre los granjeros

Este es el beneficio que

Por qué Maximiliano Cortázar terminó empapado en el relanzamiento del PAN, esto sabemos

El episodio, captado en varios videos que rápidamente circularon en redes sociales, dejó ver la reacción relajada y festiva de Cortázar

Por qué Maximiliano Cortázar terminó

¿Cómo estará el clima en Tijuana?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Mérida este 19 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: temperatura y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunta integrante del

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

Reportan ataque armado en Navolato, Sinaloa, el saldo es de un menor y cuatro heridos

Aseguran arsenal, vehículos y drogas tras cateo en rancho de Morelos

Detienen en Michoacán a mujer que presuntamente extorsionaba a directora de una escuela

ENTRETENIMIENTO

Este es el beneficio que

Este es el beneficio que tendrá el primer eliminado de La Granja VIP gracias a ‘El legado’

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

El libro de la vida arrasa en el catálogo de Disney+ en México esta semana

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta fuertes críticas por decir que no juzgará a Eleazar Gómez por su pasado

DEPORTES

Chivas lo gana con 2

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4

Karely Ruíz derrotó a Karina García en el Stream Fighters 4 en 2025: así consiguió la victoria

Cruz Azul vs América EN VIVO: minuto a minuto del partido de la jornada 13 en el Olímpico Universitario

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?