Asesinan a un hombre en cajero automático de la CDMX

El asesino huyó de la escena del crimen a bordo de una motocicleta 250 luego de disparar en múltiples ocasiones el arma de fuego

Por Fabián Sosa

Alrededor de las 23:30 horas del pasado 18 de octubre de 2025, se halló en las instalaciones de una sucursal bancaria el cuerpo de una persona que presuntamente fue asesinada por detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, los hechos ocurrieron en Calzada de Guadalupe esquina con Beethoven, colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando un hombre de 50 años acudió a un cajero automático para retirar dinero.

Mientras realizaba la transacción, dos sujetos arribaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, sacó el arma y le disparó en repetidas ocasiones.

Sobre el homicidio en el cajero automático

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, así como elementos de Protección Civil, quienes confirmaron en la escena del crimen que la víctima tenía dos disparos en el rostro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona para evitar el paso vehicular y permitir las labores periciales. Según el reporte preliminar, de inmediato se activó la alarma de rotura de cristales.

En las afueras de la sucursal también se encuentra un hombre inconsciente, por lo que las autoridades consideran que “el móvil es probable agresión directa”.

Además, señalaron que “los probables responsables son dos hombres a bordo de una motocicleta de 250 cc de color negro”. Entre otros detalles, el cuerpo policial señaló que “uno de los presuntos responsables viste una sudadera negra con logos blancos en la espalda”.

En el comunicado también señalaron que las personas cercanas al lugar escucharon varias detonaciones, por lo que se presentó la Patrulla de sector y MX- 040- D 4.

El informe señala que contaron con el apoyo de la unidad médica 009 De PC y unidad médica Particular y especificaron que por la noche “el personal médico realizó la valoración de paciente masculino de aproximadamente 40 años de edad”.

Sin embargo, posteriormente notificaron ausencia de signos vitales por parte del Departamento de Análisis Forense (DAF). Ante esta situación, el personal de campo acordonó el lugar y cubrió con una sábana el cuerpo de la persona.

Posteriormente informaron a la coordinación territorial correspondiente y se realizó el informe a Servicios Periciales, quienes envían a personal para el procesamiento del lugar.

Hasta el momento de cierre de esta nota, las autoridades no han difundido en canales oficiales mayor información. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más detalles respecto al caso. Por ahora, continúan las investigaciones y las labores de los servicios de emergencias.

