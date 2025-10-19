Aseguran cuchillos, celulares y un módem tras riña en penal de Aguaruto, Sinaloa

Armas, celulares y el módem asegurado en un nuevo operativo de seguridad dentro del penal de Aguaruto. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa en coordinación con elementos federales llevaron a cabo el pasado 18 de octubre una revisión en un módulo del Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en el municipio de Culiacán, en el que se aseguraron objetos prohibidos.

De acuerdo con el informe de la SSP, los elementos de seguridad aseguraron:

12 celulares de distintas marcas

1 módem

4 puntas (chuchillos, puñales y navajas)

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) también confirmaron que durante la revisión, personal de la base operaciones de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, brindaron seguridad en la periferia del inmueble debido a las recientes riñas presentadas en ese penal, misma que dejó un reo muerto y tres personas más heridas.

Según las autoridades estatales, el operativo contó con la participación de la SSP, PEP, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Elementos estatales cumplimentaron las revisiones correspondientes mientras elementos federales patrullaban los alrededores para evitar incidentes. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Asimismo, el comunicado oficial informó que todo lo asegurado se puso a disposición de las autoridades ministeriales paras que se lleve a cabo las investigaciones correspondientes y que la revisión culminó sin incidente alguno y se realizó en apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Riña en penal de Aguaruto, así fue la violencia en la cárcel de Sinaloa

El pasado viernes 17 de octubre, la SSP de Sinaloa informó una riña en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, que dejó a un reo sin vida y tres personas más lesionadas.

De acuerdo con el informe, el incidente ocurrió alrededor de las 13:40 horas y fue controlado por elementos de seguridad, quienes posteriormente aseguraron tres armas largas, dos armas cortas y un artefacto explosivo, el cual, será destruido en el lugar debido al riesgo que representa su traslado.

En operativos anteriores, elementos de seguridad había logrado el decomiso de un arma de fuego, otro módem y cartuchos útiles. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

“Después de controlar la riña suscitada entre personas privadas de la libertad en el interior del Centro Penitenciario Aguaruto, ocurrida este 17 de octubre de 2025, se tuvo como saldo una persona privada de la libertad sin vida y tres más lesionadas, derivado de la agresión entre ellos”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales.

Finalmente, las autoridades comunicaron que la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y con el apoyo del Grupo Interinstitucional se controló la seguridad en el Centro Penitenciario y se llevarán cabo las investigaciones correspondientes para salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad y personal de seguridad.