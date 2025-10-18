México

Unidad de la SSC choca contra Metrobús en Venustiano Carranza, no se reportan lesionados

El automóvil policiaco se dirigía a atender un llamado en la alcaldía Gustavo A. Madero

Por Jesús Tovar Sosa

Elementos de seguridad y emergencias
Elementos de seguridad y emergencias acudieron al lugar. Foto: (Redes sociales)

La noche de este viernes se registró un percance vehicular entre una unidad de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y un vehículo articulado del Metrobús, en el cruce de la avenida Eduardo Molina y la calle Héroe de Nacozari, en la colonia 7 de Julio, alcaldía Venustiano Carranza.

El camión policial se dirigía a atender un reporte de disparos en la alcaldía Gustavo A. Madero cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con versiones preliminares, el choque se habría producido luego de que el vehículo de la SSC ignorara un semáforo en rojo, lo que provocó el impacto contra el Metrobús de la Línea 5, que en ese momento realizaba una maniobra de vuelta.

Tras el accidente, los propios agentes de la SSC implementaron cortes a la circulación para evitar nuevos incidentes. Posteriormente, abordaron la unidad de transporte público para verificar si alguno de los pasajeros o el conductor requería atención médica. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que el Metrobús se encontraba casi vacío al momento del percance.

No se reportaron lesionados tras
No se reportaron lesionados tras el percance. Foto: (Captura de pantalla)

Al lugar acudieron autoridades capitalinas y personal de emergencias. Aunque se desplazó una ambulancia como medida preventiva, fue notificada poco después de que no había heridos que requirieran atención. En tanto, dos grúas fueron necesarias para retirar las unidades involucradas, lo que generó afectaciones viales y congestionamiento en la zona por varios minutos.

La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC fue notificada para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del accidente. Asimismo, se activó el seguro de la unidad oficial para cubrir los daños materiales ocasionados.

El servicio del Metrobús en las estaciones cercanas al punto del incidente fue suspendido temporalmente, aunque horas más tarde fue restablecido con normalidad.

Se activaron los protocolos de
Se activaron los protocolos de seguros para contrarrestar daños materiales. Foto: (Captura de pantalla)

Hasta el momento, aunque la SSC emitió un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos, no detalló nada sobre posibles sanciones a los elementos implicados, aunque se espera que las indagatorias internas determinen la responsabilidad del conductor del camión policial.

Este incidente ocurre en un contexto en el que la movilidad en la Ciudad de México enfrenta retos diarios debido al alto flujo vehicular, y donde se han registrado varios accidentes entre vehículos oficiales y unidades del transporte público.

La SSC reiteró su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y aseguró que colaborará en todo momento con las instancias necesarias para esclarecer los hechos y asumir las consecuencias correspondientes.

