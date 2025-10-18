México

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este sábado 19 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

    06:10 hsHoy

    México es una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El país se encuentra sobre cinco placas tectónicas: la Norteamericana, del Pacífico, de Cocos, de Rivera y del Caribe. El constante choque y movimiento de estas placas provoca sismos, principalmente en la costa del Pacífico, el sur y centro del país.

    En caso de sismo, es fundamental mantener la calma. Si estás en un lugar seguro, permanece ahí; aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. Si estás en la calle, busca un área libre de postes y cables. Después del movimiento, revisa posibles daños, corta el suministro de gas y electricidad si es necesario, y sigue las indicaciones de Protección Civil.

    Contar con un plan familiar, una mochila de emergencia y participar en simulacros puede salvar vidas.

