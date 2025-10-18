Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este sábado 19 de octubre de 2025

Contar con un plan familiar , una mochila de emergencia y participar en simulacros puede salvar vidas.

En caso de sismo, es fundamental mantener la calma. Si estás en un lugar seguro, permanece ahí; aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. Si estás en la calle, busca un área libre de postes y cables. Después del movimiento, revisa posibles daños, corta el suministro de gas y electricidad si es necesario, y sigue las indicaciones de Protección Civil.

México es una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El país se encuentra sobre cinco placas tectónicas : la Norteamericana, del Pacífico, de Cocos, de Rivera y del Caribe. El constante choque y movimiento de estas placas provoca sismos, principalmente en la costa del Pacífico, el sur y centro del país.

