Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 18 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 18 de octubre

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán lluvias intensas en Chiapas (regiones Istmo-Costa, Fronteriza, Centro, Sierra y Soconusco) y lluvias muy fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país interacciona con la corriente en chorro subtropical, originando rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dicha región.

Una línea seca en el norte de México se establecerá por la tarde y noche, propiciando rachas fuertes de viento en el norte de Chihuahua y Coahuila.

A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, oriente y noreste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.

Por su parte, el frente núm. 7 sobre el norte de Chihuahua, se disipará en el transcurso de la tarde.

La onda tropical núm. 38 se ha disipado al sur del istmo de Tehuantepec.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Istmo-Costa, Fronteriza, Centro, Sierra y Soconusco). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (costa y este), Oaxaca (costa y oeste) y Quintana Roo (este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Morelos (norte), Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas (sur y noreste), Durango (centro, oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur), Colima, Ciudad de México y Tlaxcala (sur). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y costa de Oaxaca. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.