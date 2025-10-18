Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Prime Video México

1. De viaje con los Derbez

La serie gira en torno a la familia Derbez en su viaje a Marruecos, la familia está compuesta por Eugenio Derbez, el patriarca de la familia, Alessandra Rosaldo, su esposa, Aitana Derbez, su hija, Vadhir y José Eduardo Derbez, sus hijos y Aislinn Derbez, su hija mayor., junto a Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

2. Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

3. Generación V

Del universo de The Boys llega Gen V, una trepidante serie ambientada en la única universidad para superhéroes de EE. UU. Estos capacitados estudiantes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International. Cuando se revelan los secretos de la universidad, deben decidir qué clase de héroes quieren ser.

4. Juego sucio (Play Dirty)

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

6. Se requiere mantenimiento (Maintenance Required)

Charlie, la independiente dueña de un taller exclusivamente femenino, se ve obligada a reevaluar su futuro cuando una gran corporación de la competencia se instala enfrente. Buscando consuelo, recurre a un confidente en internet, sin saber que es Beau, el rival que amenaza su negocio. Mientras saltan chispas, tanto en internet como fuera de ella, la verdad amenaza con desbaratarlo todo.

7. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

8. Peppa Pig

La protagonista de esta serie es Peppa, una cerdita de rasgos antropomórficos que vive con su hermanito George y sus padres: Mamá (Mummy) Pig y Papá (Daddy) Pig. Tiene como escenario principal su hogar, es ahí donde ocurren las tramas de los episodios. En algunos episodios, se muestra a su familia saliendo de casa, paseando con su coche, en casa de sus amigos o estando ya en otro lugar.

9. Culpa tuya

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

10. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados. Adaptación del primer libro de la trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.