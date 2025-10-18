México

Este es el nuevo descuento en el transporte público para adultos mayores con INAPAM

Los mexiquenses que porten la credencial se verán beneficiados al momento de trasladarse

Por Jaqueline Viedma

Adultos mayores con INAPAM se
Adultos mayores con INAPAM se verán beneficiados con este descuento en el transporte público en el Estado de México.(Foto: edomex.com)

Desde el miércoles 15 de octubre de 2025, los adultos mayores del Estado de México están contemplados para obtener beneficiados por un nuevo descuento en el transporte público, medida implementada por el gobierno estatal en respuesta a la reciente alza de tarifas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, el ajuste en los precios generales se debe a incrementos en los costos de combustibles, refacciones y mantenimiento, factores que llevaron el costo base del pasaje de $12 a $14 por viaje en el transporte concesionado.

En el caso de las rutas mixtas ubicadas en el sur del estado, el nuevo precio comienza en $11 pesos para los primeros diez kilómetros recorridos, agregando $0,25 centavos adicionales por cada kilómetro extra.

La decisión de actualizar las tarifas generó inconformidad entre varios usuarios del transporte colectivo, quienes consideran que el aumento representa un impacto directo en su economía familiar.

Ante este escenario, las autoridades estatales anunciaron la creación de un beneficio exclusivo para las personas mayores de 60 años que cuenten con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), buscando así aliviar el efecto del incremento en este sector vulnerable.

El nuevo esquema permite que los adultos mayores con INAPAM sigan pagando $12 pesos por recorrido en el transporte público concesionado, a pesar de que la tarifa general haya subido a $14.

Para acceder a este beneficio, el pasajero debe mostrar su credencial INAPAM al abordar la unidad. Los operadores están obligados a respetar la tarifa reducida y a exhibir los precios preferentes de manera visible, mediante carteles o códigos QR, para evitar cobros indebidos.

todas las versiones de la
todas las versiones de la credencial INAPAM son válidas para acceder a los descuentos (X@bienestarmx)

Cómo obtener la credencial INAPAM

La obtención gratuita de la tarjeta formaliza la afiliación de los beneficiarios a la red de apoyos institucionales dirigida a la población adulta mayor de 60 años o más en el país. Este recurso permite el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, impactando de forma directa en la calidad de vida de las personas adultas mayores.

La credencial, válida como identificación oficial, otorga a las personas de 60 años o más acceso a precios preferenciales, en particular en transporte público, actividades turísticas y recreativas, lo que incrementa su utilidad para este grupo poblacional.

Requisitos para obtener la credencial INAPAM

Para la obtención de esta tarjeta, las personas adultas mayores de 60 años o más, deben acudir a la oficina más cercana a su domicilio, ahí, tendrán que presentar los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento legible
  • Una identificación oficial vigente: INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional o cartilla del servicio militar.
  • Llevar 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin anteojos.
  • CURP
  • Comprobante de domicilio: recibo de luz, predial, agua, teléfono o gas.

