Clara Brugada es criticada en redes sociales tras anuncio de concurso para asistir a la F1

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, causó revuelo en redes sociales tras el anuncio de un evento deportivo. Mediante la promoción de la competencia, el video se viralizó generando una opinión negativa.

Brugada Molina anunció a través de su cuenta en X que tiene disponibles pases dobles para el evento de F1 en la Capital de la Transformación. Invitó a quienes disfrutan de la Fórmula Uno a estar atentos para la oportunidad de vivir la emoción de este importante evento. Pases dobles para F1 estarán a disposición del público próximo al evento.

Usuarios en redes sociales criticaron el estado de la ciudad y recriminaron el actuar de la autoridad capitalina en distintos rubros como la salud, seguridad, infraestructura, entre otros.

Usuarios en redes sociales critican seguridad en la CDMX. Foto: x.com/@ClaraBrugadaM

Señalaron que pese a los programas como “Bachetón nocturno”, el trabajo de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) para reparar vialidades no ha sido suficiente, ya que solo se manejaron 50 cuadrillas para cubrir más de 1,000 km en 217 avenidas.

Usuarios en redes sociales critican baches en la CDMX. Foto: x.com/@ClaraBrugadaM

Los comentarios también hicieron referencia a las lluvias y el estado del sistema hidráulico de la ciudad, poniendo de manifiesto las constantes inundaciones, cierres viales, desazolves, cortes de agua en distintas alcaldías, señalando también la insuficiencia del Operativo Tlaloque 2025.

Finalmente, otro gran señalamiento es el presupuesto utilizado de una manera que los habitantes consideran “erróneo”, debido al costo de conciertos y actividades culturales como los recientes conciertos de Lupita D’Alessio, Residente y Fermín Muguruza, aunado al anuncio de evento de la Fórmula 1 a realizarse próximamente.

Se estima que para los últimos dos eventos culturales -Residente en el zócalo y Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución- se desembolsaron 22 millones de pesos.

Algunos usuarios señalan además el mal estado de los hospitales de la capital, la falta de insumos médicos y la tragedia ocurrida hace un mes en el Puente de la Concordia, el incendio de una pipa de gas que provocó la muerte de más de 30 personas.

Usuarios en redes sociales critican accidentes viales en la CDMX. Foto: x.com/@ClaraBrugadaM

Diversos sectores reprobaron que mientras el personal médico trabajó con el material disponible para salvar a los accidentados, las autoridades capitalinas habilitaron centros de acopio de material médico en lugar de facilitar la atención o mejorar los nosocomios.

Recordaron también cuando militantes de Morena señalaron al automovilismo como un deporte “Fifí”, al que solo tenía acceso un sector de la población privilegiado y adinerado, además de señalar a la jefa de gobierno como “voluble” o “hipócrita”.

Usuarios en redes sociales critican evento de la F1 en CDMX. Foto: x.com/@ClaraBrugadaM

Hasta el momento se desconoce la dinámica para ser acreedores a los boletos, se ha especulado que se dispone de 550 pases dobles que se regalarán mediante un concurso del que aún no se ha comenzado el registro.