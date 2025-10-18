México

¿Ángela Aguilar quiere que Inti pase Navidad con ella y Nodal? Su amigo Kunno responde

El influencer también reveló si la hija de Pepe Aguilar está pensando en ser mamá pronto

Por Zurisaddai González

(Zurisaddai González/Infobae)
En medio de la disputa mediática entre Cazzu y Christian Nodal, Ángela Aguilar ha estado en el centro de la atención, especialmente por su relación con la hija del cantante, Inti.

En un encuentro con la prensa, Kunno, amigo cercano de la hija de Pepe Aguilar abordó este tema y reveló detalles si la madrastra de la menor quiere que la niña pase Navidad con ella y el cantante de Botella tras botella.

¿Qué dijo Kunno sobre Ángela e Inti?

En primera instancia, el creador de contenido ahondó en el cuarto que Ángela Aguilar habría hecho para Inti en su casa.

Pues se me hace lindo, ¿no? O sea, creo que también es parte justo de una familia mexicana que aquí… sería un hipócrita al decir que no… Es lindo que de una manera u otra, las familias se encuentren alguna manera de relacionarse de cierta manera. Y nada, ¿no? O sea, aquí, pues la única persona que está siendo afectada es la bebé, ¿no? Entonces, deberíamos de protegerla y cuidarla.”

(Instagram)
¿Inti pasará navidad con Nodal y Ángela?

En otro momento de la entrevista, los reporteros cuestionaron a Kunno respecto a si Ángela le había externado deseos de que Inti pase las fiestas decembrinas con ellos.

A esto, el influencer mencionó: "Pues sé que se la pasan en familia, pero no sé, o sea, de que qué vaya a pasar este diciembre (ríe)“.

Ángela y la posible expansión de la familia

Además, Kunno habló sobre los planes de Ángela respecto a su familia y al ser cuestionado respecto a si la esposa de Nodal le ha dicho algo respecto a la posibilidad de embarazarse, él dijo:

Ángela Aguilar sigue a Nodal: ignora a Inti en su primer cumpleaños ante rumores de querer formar su propia familia

“Pues en este momento no, en este momento solamente me ha comentado de que, pues le gusta mucho crecer a ella en el ámbito musical. Sé que ahorita ganó un premio y estamos todos superfelices por esto”.

De igual manera, Kunno añadió: “Por más que la gente diga lo que diga en redes sociales, sí ha sido una persona muy influyente en la música, en la composición… Siempre la voy a admirar, o sea, es mi amiga y es una persona que antes de ser mi amiga, yo la admiraba mucho por su música y por cómo es ella".

Kunno enfatizó la importancia de proteger a los niños y no exponerlos a conflictos públicos innecesarios: “Siempre levantaré la mano por los bebés y por los niños chiquitos… Es triste que también se conviertan en parte de un circo que en realidad no habría por qué ser un circo".

