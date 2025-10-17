México

Sheinbaum reporta avance en las tareas de apoyo a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí

Destacó que, mediante el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, se monitorean los avances de los tres órdenes de gobierno

Por Omar Tinoco Morales

Sistema de prevención, Claudia Sheinbaum
Sistema de prevención, Claudia Sheinbaum

Este jueves por la noche, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras una semana de fuertes lluvias, continúa brindando apoyo a las comunidades afectadas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Destacó que, mediante el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, se monitorean los avances de los tres órdenes de gobierno.

Sheinbaum aseguró que se proporciona atención a todas las comunidades y reafirmó: “Tienen nuestro respaldo”.

Sube el número de muertes por las lluvias intensas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia de prensa matutina que 30 de las víctimas mortales se registraron en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una en Querétaro.

Además, precisó que 72 personas continúan sin ser localizadas. La mandataria detalló que el Gobierno federal ha identificado 191 comunidades como “prioritarias”, tomando como principal criterio el porcentaje de viviendas afectadas.

Así sonó la alarma de Pemex en Poza Rica, Veracruz, ante inundaciones. (Redes sociales)

Sheinbaum anunció que su administración emitirá reportes diarios sobre los daños y las acciones de apoyo, y anticipó que para el próximo lunes se podría contar con un balance más exhaustivo sobre las casas dañadas.

Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), especificó que 111 municipios han resultado afectados y que 160 localidades permanecen incomunicadas debido a las intensas precipitaciones.

No obstante, Velázquez aclaró que esta cifra disminuye a medida que se reabren caminos y se restablecen las comunicaciones terrestres.

Por su parte, Jesús Esteva puntualizó que, hasta la fecha, 108 municipios siguen enfrentando problemas derivados de las lluvias, de los cuales 69 han sido catalogados como prioritarios para la atención gubernamental.

En el caso de Hidalgo, el impacto es especialmente severo, con 28 municipios afectados y 84 comunidades aún aisladas por la falta de acceso terrestre.

En el ámbito de los servicios básicos, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, comunicó que el suministro eléctrico ha sido restablecido en un 93 %, lo que ha permitido reconectar a más de 207.000 usuarios en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

38 municipios de Puebla se vieron afectados por las fuertes lluvias de los últimos días Crédito: Redes Sociales

Sin embargo, 19.700 hogares continúan sin energía, principalmente en áreas de difícil acceso. Para atender estas zonas, la CFE desplegará más de 100 plantas de emergencia, algunas de las cuales serán transportadas en helicópteros militares.

Calleja reconoció que en estados como Hidalgo y Veracruz todavía es necesario movilizar personal y materiales por vía aérea para reparar la infraestructura eléctrica dañada.

Las autoridades esperan que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la próxima semana se logre restablecer el acceso terrestre a la mayoría de las comunidades aisladas y se acelere la reconstrucción de puentes estratégicos.

Claudia Sheinbaum Veracruz Protección Civil

