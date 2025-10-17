México

Por conflicto vecinal: procesan a exdirigente del PRD en Veracruz acusado de amenazas y tentativa de homicidio

Antonio de Jesús “N” fue detenido el pasado 10 de octubre tras ser denunciado

Por Ale Huitron

Foto: FGE
Foto: FGE

La Fiscalía Regional Veracruz logró que un juez determinara la vinculación a proceso para Antonio de Jesús “N”, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la ciudad de Veracruz, como presunto responsable de amenazas y homicidio en grado de tentativa.

La audiencia, celebrada este jueves, derivó en la ratificación de la prisión preventiva justificada, paso que implica que Antonio de Jesús “N” permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso penal 410/2025.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las acusaciones se centran en los hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2025, cuando el imputado habría amenazado a tres personas identificadas con las iniciales E.L.R.H., O.P.R. y A.L.P.R., y por presuntamente haber intentado privar de la vida a O.P.R.

De acuerdo con la información, la audiencia incluyó la exposición de pruebas que permitieron al juez considerar suficientes los elementos para abrir el proceso penal para determinar su vinculación a proceso.

Las víctimas de amenazas y tentativa de homicidio reconocidas en la investigación forman parte central de la acusación, mientras que la defensa de Antonio de Jesús “N” cuenta con plazos legales para presentar pruebas y alegatos.

La detención de Antonio de Jesús “N” se efectuó el pasado 10 de octubre al ser identificado como probable responsable de los delitos de amenazas y homicidio en grado de tentativa tras ser denunciado por las víctimas.

Presunto conflicto vecinal

Imagen ilustrativa / Elementos de
Imagen ilustrativa / Elementos de seguridad arribaron al hospital en donde fueron asesinados dos menores de edad en Veracruz (@CorresponsalsMX)

De acuerdo con el Diario de Xalapa, la detención del exdirigente del PRD en Veracruz se llevó a cabo luego de que una mujer acudiera a las instalaciones de la Fiscalía para denunciar que Antonio de Jesús “N” la habría amenazado con un arma de fuego frente a su domicilio.

Según el testimonio de la víctima, el 25 de septiembre se encontraba con su hija al interior de su domicilio cuando un hombre al que identificó como el exdirigente del PRD se aproximo a su puerta para reclamar la colocación de un par de macetas en la calle.

Pese a que la mujer habría indicado que los objetos se colocaron con aprobación de los vecinos, el hombre reaccionó de forma agresiva.

La denunciante detalló que el sujeto regresó a su domicilio más tarde y habría sacado un arma de fuego con la que los amenazó e insultó, lo cual también quedó grabado en cámaras de vigilancia que fueron presentadas como evidencia.

En los próximos meses se definirá si Antonio de Jesús “N” será declarado culpable de los delitos que se le acusan.

