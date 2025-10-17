México

Muere un hombre que viajaba en la Línea 3 del Metrobús: esto dijeron las autoridades

Personal de la Fiscalía CDMX acudió al lugar para iniciar las investigaciones y levantar el cuerpo

Por Luz Coello

Guardar
Muere una persona dentro de
Muere una persona dentro de un autobús de la Línea 3 del Metrobús (X/ @MetrobusCDMX)

La mañana de este jueves 16 de octubre se registró un incidente en el Metrobús de la Ciudad de México que provocó la suspensión del servicio de la Línea 3 por algunas horas. Un pasajero murió mientras viajaba en una unidad del Metrobús, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia, así como de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre de mediana edad perdió la consciencia sin razón aparente, así que solicitaron la ayuda paramédicos. Sin embargo, cuando el personal de emergencia llegó al lugar solo confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron sobre Calzada Vallejo Calzada Vallejo y Calle 16-A, en la estación San José de la Escalera de la Línea 3 en la colonia Santa Rosa de la alcaldía Gustavo A. Madero. El usuario falleció a bordo de la unidad 461.

Esto dijo el Metrobús CDMX del fallecimiento de un usuario en la Línea 3

(X/ @MetrobusCDMX)
(X/ @MetrobusCDMX)

Por medio de un comunicado oficial, el Metrobús CDMX lamentó la muerte de uno de sus usuarios, así que dedicó unas palabras para la familia. “Metrobús se solidariza con la familia del hombre que esta mañana falleció a bordo de una unidad de la Línea 3″, se lee en el inicio del boletín.

Las autoridades explicaron cómo procedieron con los protocolos correspondientes para atender al pasajero. De acuerdo con lo que explicaron, el operador de la unidad se percató que un pasajero estaba inconsciente, así que al llegar a la estación San José de la Escalera activó los protocolos de emergencia.

Solicitó la asistencia de paramédicos, además, la unidad fue evacuada, los pasajeros fueron desalojados para que el personal tuviera el espacio para realizar las maniobras correspondientes. Sin embargo, pese a la atención médica que recibió el usuario, se determinó que ya no tenía signos vitales, así que pidieron la asistencia de Fiscalía General de Justicia para el retiro del cuerpo.

Muere un hombre en la
Muere un hombre en la Línea 3 del Metrobús (X/ @MrElDiablo8)

“De inmediato se solicitaron los servicios de emergencia, mismos que realizaron maniobras de reanimación y posteriormente lo diagnosticaron sin signos vitales”, publicaron.

Cuando arribó el personal de la Fiscalía, desalojaron a todos los usuarios de la estación para el levantamiento del cuerpo, además, la unidad permaneció en el lugar a la espera de la inspección para la indagatoria de la muerte del usuario.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México serán los encargados de determinar las causas del fallecimiento. Por otra parte, el Metrobús colaborará plenamente con la autoridad en todo lo que se necesite para esclarecer el hecho, según informaron.

Temas Relacionados

Línea 3MetrobúsCDMXmexico-noticias

Más Noticias

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

El mediocampista mexicano se perderá el “Clásico Joven” debido a una lesión que sufrió durante el partido contra Chivas

La polémica publicación de Isaías

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

AICM: estos son los vuelos

Así puedes realizar tu queja en línea si no respetaron tu tarifa especial para personas afiliadas al INAPAM

Adultos mayores con credencial vigente pueden reportar irregularidades en descuentos otorgados por transporte o comercios

Así puedes realizar tu queja

Durante protesta, CNTE amenaza con paros durante actividades del Mundial de Futbol en 2026

Representantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 del magisterio expusieron que de no haber avances se interrumpirían las actividades de la Copa del Mundo

Durante protesta, CNTE amenaza con

La Granja VIP: Pati Chapoy se declara ‘Team La Bea’ y pide al público que vote

La comediante sorprendió al público y a los conductores de Ventaneando, quienes no dudaron en pedir votos para que siga en el reality

La Granja VIP: Pati Chapoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Internas hacen transmisión en vivo

Internas hacen transmisión en vivo dentro de penal de Tijuana, director ya fue destituido

Fiscalía de CDMX analizará casos en los que trabajaba el abogado David Cohen para esclarecer su asesinato

Dan de alta y detienen a Héctor “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen en CDMX

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Pati Chapoy

La Granja VIP: Pati Chapoy se declara ‘Team La Bea’ y pide al público que vote

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

La razón por la que aseguran que La Granja VIP tiene el éxito que no tuvo La Casa de los Famosos México

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Flor Rubio es criticada en redes sociales tras asegurar que Eleazar Gómez “ya pagó su deuda”

DEPORTES

La polémica publicación de Isaías

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido