Muere un hombre que viajaba en la Línea 3 del Metrobús: esto dijeron las autoridades

Muere una persona dentro de un autobús de la Línea 3 del Metrobús (X/ @MetrobusCDMX)

La mañana de este jueves 16 de octubre se registró un incidente en el Metrobús de la Ciudad de México que provocó la suspensión del servicio de la Línea 3 por algunas horas. Un pasajero murió mientras viajaba en una unidad del Metrobús, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia, así como de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre de mediana edad perdió la consciencia sin razón aparente, así que solicitaron la ayuda paramédicos. Sin embargo, cuando el personal de emergencia llegó al lugar solo confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron sobre Calzada Vallejo Calzada Vallejo y Calle 16-A, en la estación San José de la Escalera de la Línea 3 en la colonia Santa Rosa de la alcaldía Gustavo A. Madero. El usuario falleció a bordo de la unidad 461.

Esto dijo el Metrobús CDMX del fallecimiento de un usuario en la Línea 3

(X/ @MetrobusCDMX)

Por medio de un comunicado oficial, el Metrobús CDMX lamentó la muerte de uno de sus usuarios, así que dedicó unas palabras para la familia. “Metrobús se solidariza con la familia del hombre que esta mañana falleció a bordo de una unidad de la Línea 3″, se lee en el inicio del boletín.

Las autoridades explicaron cómo procedieron con los protocolos correspondientes para atender al pasajero. De acuerdo con lo que explicaron, el operador de la unidad se percató que un pasajero estaba inconsciente, así que al llegar a la estación San José de la Escalera activó los protocolos de emergencia.

Solicitó la asistencia de paramédicos, además, la unidad fue evacuada, los pasajeros fueron desalojados para que el personal tuviera el espacio para realizar las maniobras correspondientes. Sin embargo, pese a la atención médica que recibió el usuario, se determinó que ya no tenía signos vitales, así que pidieron la asistencia de Fiscalía General de Justicia para el retiro del cuerpo.

Muere un hombre en la Línea 3 del Metrobús (X/ @MrElDiablo8)

“De inmediato se solicitaron los servicios de emergencia, mismos que realizaron maniobras de reanimación y posteriormente lo diagnosticaron sin signos vitales”, publicaron.

Cuando arribó el personal de la Fiscalía, desalojaron a todos los usuarios de la estación para el levantamiento del cuerpo, además, la unidad permaneció en el lugar a la espera de la inspección para la indagatoria de la muerte del usuario.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México serán los encargados de determinar las causas del fallecimiento. Por otra parte, el Metrobús colaborará plenamente con la autoridad en todo lo que se necesite para esclarecer el hecho, según informaron.