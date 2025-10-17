La Granja VIP: Internuatas acusan a Eleazar Gómez de hacer trampa en el desafío de salvación

El actor habría ganado el reto por lo que salió de la placa de nominados. (La Granja VIP, Facebook)

Durante la noche del 16 de octubre, La Granja VIP, el reality show transmitido por TV Azteca, vivió uno de sus momentos más tensos con el desenlace de su primera ronda de nominaciones. Eleazar Gómez protagonizó el episodio tras recibir la salvación y convertirse en el primer concursante salvado de la nominación durante esta edición.

La ceremonia, que mantuvo en vilo a los seguidores del formato, reunió a los participantes en la casa ubicada en Ciudad de México. El conductor anunció el nombre de Eleazar Gómez ante la expectativa de los participantes y el público. Pues el cantante había generado opiniones divididas entre sus compañeros por su desempeño y su actitud durante los primeros días de convivencia, sobretodo al hacer trampa en la prueba del “Capataz”.

En esta ocasión el Desafío de Salvación consistió en una prueba física y de destreza entre los participantes nominados, es decir La Bea, César Teo, Alfredo Adame y Eleazar. Las instrucciones del juego “Las frutas selectas” fueron muy claras. “Ustedes se van a colocar en los balcones que están ahí. El público va a verlos, cada balcón abajo tiene un círculo de color. Ustedes estarán en el balcón, a mi señal tendrán que bajar corriendo por las vigas, e ir hacia su propia alberca de pelotas. Dentro de las cuales hay figuras de plástico que representan frutas. Solamente sacarán una fruta, les mostraré las que tienen que sacar y memorizar el orden, son 3 distintas”, explicó Adal Ramones.

Este reto otorgó al ganador no solo la continuidad en la competencia, sino también el “poder de la Traición”. Esta habilidad le permite escoger a un participante que no estaba inicialmente nominado para ocupar su lugar en la lista de posibles eliminados, lo que incrementa la tensión y obliga a replantear estrategias dentro del grupo. La identidad de la persona que será enviada a la placa de nominados por decisión del ganador del desafío se revelará en la emisión del viernes, modificando el panorama de quienes se enfrentan a la gala de eliminación.

Tras ser salvado, Eleazar Gómez expresó lo siguiente: “Es difícil, llevamos muy poco tiempo aquí, es complicado pero mi decisión no será tomada desde el coraje”. El actor expresó alivio tras superar la amenaza de eliminación, mientras algunos miembros del grupo manifestaron sorpresa por el resultado.

Así fue el juego de Eleazar Gómez

Sin embargo, los videoclips del momento del Desafío de Salvación se viralizaron rápidamente, pues internautas comenzaron a señalar que el actor nuevamente hizo trampa para ganar y salvarse. Ya que de acuerdo a las grabaciones, el actor se cuelga del balcón, en vez de inclinarse. Además de que saca casi todo el cuerpo por el área designada, a pesar de las instrucciones que se les dieron. “De acuerdo al orden en que lleguen (al balcón), tendrán que inclinarse y tirar la fruta en el cilindro”, indicación que según usuarios en redes Eleazar habría desobedecido.

Por otro lado, usuarios indicaron que el cantante no subió las escaleras del balcón, sin embargo él procedió a subir por un costado. “Es un juego con desventaja para La Bea”, “No subía los escalones, se brincaba”, “Para eso era el punto azul, obvio es trampa”, “Se colgó de la reja”, “Tramposo, otra vez”, son algunos de los comentarios que ya circulan en plataformas como TikTok.

Quiénes son los nominados de la primera semana en La Granja VIP

La Bea

Alfredo Adame

César Teo