Flor Rubio exhibe que Adal Ramones fue llamado a junta con autoridades de TV Azteca tras errores en La Granja VIP en vivo

La producción de La Granja VIP convocó a Adal Ramones a una reunión tras los errores en la conducción del programa (La Granja VIP México, Facebook)

La reacción de la producción de La Granja VIP ante los recientes errores en la conducción del programa ha generado expectativas entre la audiencia y el equipo del reality.

Tras la emisión del miércoles 15 de octubre, Adal Ramones fue convocado de inmediato a una reunión con los responsables del formato, según reveló Flor Rubio, crítica del programa y colaboradora de TV Azteca.

La periodista relató en su espacio que, al concluir la transmisión, el presentador se despidió del equipo y anunció que debía asistir a una junta con la producción, aunque ella no estuvo presente en la misma.

Flor Rubio explicó que las reuniones buscan analizar y corregir los errores cometidos durante la gala en vivo (Instagram-@florrubiooficial/lagranjavipmx)

“La premura del tiempo creó una confusión. Obviamente él estaba dando la cara y en cuanto terminó el programa él entró a una junta con producción. ¿Qué pasó en la junta? No sé, porque yo salgo corriendo, no me quedo a la junta de producción. Pero sí, en cuanto se terminó el programa se despidió de nosotros y dijo: ‘voy a una junta con producción’”, relató Flor Rubio en su programa Dulce y Picosito.

La comunicadora explicó que el objetivo de este tipo de reuniones es analizar los errores cometidos durante la gala y buscar soluciones inmediatas para las siguientes emisiones. “Es para aterrizar todos los errores de la gala y capitalizarlos para el día de hoy. Hoy que llegue me enteraré cómo lo van a abordar. Por lo pronto eso fue lo que pasó ayer”, añadió.

Durante la interacción con su audiencia, la periodista pidió comprensión ante las dificultades técnicas y de formato que enfrenta el programa, recordando que se trata de la primera experiencia de TV Azteca con un reality show transmitido en vivo las 24 horas.

TV Azteca enfrenta desafíos técnicos en su primer reality show transmitido en vivo las 24 horas (La Granja VIP, Facebook)

“Es la primera vez que se hace la gala de nominación en vivo. Yo entiendo que el público pide perfección y todos queremos perfección. Es la primera vez que miden los tiempos de la nominación cara a cara y, efectivamente, el tiempo se fue”, afirmó Flor Rubio en su canal.

La especialista en espectáculos también abordó las inquietudes sobre posibles llamados de atención al equipo, señalando que, aunque no ha presenciado regaños, es probable que existan, dado el interés de la televisora en que el proyecto alcance sus objetivos.

“Me preguntan si ha habido regaños en las juntas. Seguramente sí. Yo no estoy en las juntas, pero seguramente pasa como en todas las producciones que tienen ganas de salir adelante. La Granja VIP tiene una gran motivación, y esa es que tiene éxito".

Flor Rubio destacó que las fallas de audio y errores en la inserción de BTRs son habituales en este tipo de producciones (Instagram)

En cuanto a los problemas técnicos, la periodista reconoció que la primera semana del reality ha presentado fallas de audio y errores en la inserción de los BTRs, situaciones que, según su experiencia, son habituales en producciones de este tipo.

“Ellos lo saben, están trabajando muy duro en ello. Esta primera semana ha tenido, como todos los programas que arrancan en vivo y en este nivel de producción, ha tenido fallas de audio, ha tenido errores en la inserción de los BTRs”, explicó Flor Rubio en su espacio digital.

Añadió que, desde su perspectiva, estos inconvenientes se encuentran dentro de un rango natural y que la producción está corrigiéndolos progresivamente. “Pero yo, que llevo toda mi vida trabajando en televisión abierta, creo que estamos en un parámetro y un rango natural, son errores que se han ido corrigiendo”, puntualizó la comunicadora.