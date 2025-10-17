México

Fiscalía de Jalisco investiga como feminicidio el asesinato de bailarina de ballet

La víctima, identificada como Livia Betzabé, fue traslada a un hospital donde momentos más tarde murió

Por Guadalupe Fuentes

Autoridades continúan con la investigación
Autoridades continúan con la investigación FB. Fiscalía del Estado de Jalisco

La Fiscalía Regional de Puerto Vallarta, Jalisco informó que ya investiga como feminicidio el asesinato de una bailarina de ballet folclórico, identificada como Livia Betzabé de 23 años, quien presuntamente fue asesinada con un arma blanca en el interior de una vivienda por su pareja sentimental tras una discusión en el lugar, ubicado en la colonia Infonavit del mismo municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, Livia se encontraba participando en un ensayo cuando comenzó a recibir mensajes de su pareja, quien le manifestó sentirse mal. Ante esta situación, la joven solicitó permiso para retirarse antes de tiempo.

Aunque no se conocen detalles precisos de lo ocurrido tras su salida, vecinos del domicilio donde se cometió el crimen relataron haber escuchado una fuerte discusión momentos previos al ataque. Hasta el momento no se ha confirmado si alguno de los testigos fue quien realizó un reporte al número de emergencias.

Las heridas infligidas a Livia obligaron a que fuera trasladada de urgencia a la clínica del ISSSTE ubicada en el fraccionamiento Fovissste 100. Según testimonios de los vecinos, el padre del agresor fue quien llevó a Livia al centro médico.

Tras recibir atención médica, el personal notificó a las autoridades sobre la llegada de una mujer con lesiones provocadas por un arma punzocortante. Posteriormente, al llegar al hospital, elementos de la Policía Municipal confirmaron el fallecimiento de la joven y se dirigieron al lugar de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía Regional comunicó que el principal sospechoso ya fue plenamente identificado y que, en coordinación con corporaciones estatales, se mantiene un operativo de búsqueda para lograr su localización y captura.

Además, las autoridades investigan si existían denuncias previas por violencia de género o antecedentes de agresiones entre la víctima y el presunto responsable, lo que podría fortalecer la línea de investigación por feminicidio.

Vecinos del área reiteraron que la discusión previa al ataque fue notoria, aunque hasta el momento no se ha esclarecido si hubo una intervención inmediata por parte de los servicios de emergencia.

La investigación continúa centrada en esclarecer los hechos y determinar si existían antecedentes.

Por otra parte, el Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Vallarta publicó un posicionamiento y exigió a la Fiscalía esclarecer los hechos.

“En el Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Vallarta expresamos nuestro profundo repudio ante el feminicidio de Livia Betzabé, ocurrido la tarde del martes 14 de octubre en la colonia Infonavit. Nos unimos al dolor de su familia, amistades y de toda la comunidad vallartense, y exigimos justicia pronta y efectiva para que este feminicidio no quede impune”, se lee en el comunicado.

El Instituto pidió esclarecer los
El Instituto pidió esclarecer los hechos y reiteró su apoyo a la familia de Livia Betzabé (Facebook)

De acuerdo a la información que pudo obtener Infobae México, cualquier muerte de una mujer se comienza a investigar bajo el protocolo de Feminicidio en Puerto Vallarta.

