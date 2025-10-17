México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Por Infobae Noticias

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante de México, el aeropuerto registra el estado en en tiempo real de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: UA820

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 05:05

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La calidad del aire en la CDMX este 17 de octubre

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo del estado del ambiente en el Valle de México

La calidad del aire en

La Granja VIP: Internuatas acusan a Eleazar Gómez de hacer trampa en el desafío de salvación

El actor habría ganado el reto por lo que salió de la placa de nominados

La Granja VIP: Internuatas acusan

Prepara esta infusión para fortalecer tu sistema inmune y prevenir enfermedades respiratorias

El consumo regular de esta bebida natural puede contribuir a reforzar las defensas del organismo durante la temporada de frío

Prepara esta infusión para fortalecer

La poderosa mezcla casera para quitar el óxido de superficies de metal

La combinación de estos ingredientes comunes combate la oxidación en hierro y acero, protege la integridad de las piezas y ayuda a prevenir la corrosión

La poderosa mezcla casera para

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Presuntamente ninguno de los artistas sabía que el evento estaba organizado por líderes del narco colombiano

Esta fue la suma de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta fue la suma de

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

Quién es Vanessa Gurrola, “la doble de Emma Coronel”, que fue detenida en EEUU

Vanessa Gurrola, exreina de belleza y modelo, es detenida en EEUU por el homicidio de un capo de Los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Internuatas acusan

La Granja VIP: Internuatas acusan a Eleazar Gómez de hacer trampa en el desafío de salvación

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

Ángela Aguilar confiesa “tener miedo” durante su discurso, tras recibir reconocimiento en La Musa Awards 2025

Cazzu responde a Pati Chapoy y Flor Rubio tras asegurar que no llenaría el Auditorio Nacional: “En tu cara”

Hija de Alexis Ayala reacciona al shipeo con Aldo de Nigris: “Es muy guapo, de buen corazón”

DEPORTES

Aaron Ramsey convoca a búsqueda

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

Turco Mohamed se rinde ante Gilberto Mora y asegura que competirá por ir al Mundial 2026: “Me encanta”

Dark Espíritu: el Spaceman del ring que homenajeó a Ace Frehley

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”