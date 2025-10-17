México

El superalimento crujiente que regula el colesterol y cabe en tu bolsillo

Crujiente, versátil y lleno de beneficios, este fruto seco ayuda a regular el azúcar en la sangre, mejora la digestión y es ideal para snacks saludables

Por Gerardo Lezama

Las almendras regulan el azúcar
Las almendras regulan el azúcar en sangre y mejoran la digestión gracias a su alto contenido en fibra dietética.

Crujiente, versátil y lleno de beneficios, la almendra es uno de los frutos secos más completos que existen. Su perfil nutricional la convierte en un aliado ideal para quienes buscan mejorar su salud sin complicaciones ni productos procesados.

Aunque suele asociarse con postres navideños o recetas tradicionales, este ingrediente merece un lugar fijo en la despensa mexicana por su capacidad para regular el azúcar en sangre, mejorar la digestión y aportar energía de forma natural.

Las almendras destacan por su alto contenido en fibra dietética, lo que favorece el tránsito intestinal, ayuda a controlar el apetito y contribuye a mantener estables los niveles de glucosa.

Este efecto saciante las convierte en una excelente opción para quienes siguen dietas de control de peso o buscan alternativas saludables a los snacks ultraprocesados.

Además, su aporte de grasas saludables principalmente monoinsaturadas contribuye a reducir el colesterol LDL (malo) y aumentar el HDL (bueno), lo que beneficia directamente la salud cardiovascular.

El consumo diario de almendras
El consumo diario de almendras ayuda a controlar el apetito y favorece las dietas de control de peso.

Otro de sus puntos fuertes es el contenido en potasio, magnesio y antioxidantes como la vitamina E. Estos nutrientes son esenciales para el buen funcionamiento muscular, el sistema nervioso y la protección celular frente al envejecimiento.

En comparación con otros alimentos populares, las almendras superan incluso al plátano en concentración de potasio por cada 100 gramos, lo que las convierte en una opción estratégica para quienes buscan mantener una presión arterial estable y prevenir calambres.

En la cocina mexicana, las almendras tienen una presencia histórica en salsas, guisos y postres. Desde el ajoblanco andaluz adaptado en sopas frías hasta el pollo en salsa de almendra, su sabor delicado y ligeramente dulce permite integrarlas en preparaciones tanto saladas como dulces.

También son ideales para elaborar leche vegetal casera, harinas sin gluten o cremas untables que sustituyen productos lácteos en dietas veganas o con restricciones alimentarias.

Las grasas saludables de las
Las grasas saludables de las almendras contribuyen a reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL, beneficiando la salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La porción recomendada ronda los 20 a 25 gramos al día, lo que equivale a unas 20 unidades. Esta cantidad es suficiente para aprovechar sus beneficios sin exceder el aporte calórico, ya que se trata de un alimento energéticamente denso.

Su formato práctico y su facilidad para combinar con frutas, yogur, ensaladas o cereales la convierten en una opción perfecta para el ritmo de vida actual.

Incluir almendras en la dieta diaria no requiere grandes cambios ni recetas complicadas. Basta con tenerlas a la mano para enriquecer cualquier comida con sabor, textura y beneficios reales para la salud.

Si buscas un superalimento que regule el azúcar, mejore tu digestión y se adapte a tu estilo de vida, la almendra es una elección inteligente y deliciosa.

