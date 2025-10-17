México

El principal indicador de la BMV inicia sesiones este 17 de octubre con baja de 0,3%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que comienza rueda bursátil del viernes 17 de octubre con ligeras caídas del 0,3%, hasta los 62.354,33 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el selectivo pone fin a dos jornadas de racha positiva.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el índice mexicano anota un ascenso 2,95%, de manera que en términos interanuales acumula aún un incremento del 25,72%. El índice BMV se sitúa un 0,89% por debajo de su máximo en lo que va de año (62.915,57 puntos) y un 27,36% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

