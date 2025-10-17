México

El indicador de referencia de la bolsa mexicana cerró este 17 de octubre con baja de 1,28%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el índice mexicano, que terminó la jornada del viernes 17 de octubre con fuertes caídas del 1,28%, hasta los 61.743,92 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 62.501,49 puntos y un volumen mínimo de 61.482,91 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,63%.

Con respecto a la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca un incremento 1,94%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 24,49%. El índice mexicano se sitúa un 1,86% por debajo de su máximo del presente año (62.915,57 puntos) y un 26,12% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

