Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Nezahualcóyotl

El sujeto fue identificado como Pablo Felipe "N", se le acusa del homicidio de tres mujeres y un hombre. (@/FiscaliaEdomex)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer la detención de Pablo Felipe “N”, señalado como probable responsable del homicidio de tres mujeres y un hombre en la colonia Constitución de 1917, en el municipio de Nezahualcóyotl.

De acuerdo a la información recabada por la FGJEM, Pablo Felipe “N” y las víctimas mantuvieron una discusión justo después de que aquellas descendieron de un vehículo que presentaba irregularidades en sus números de identificación. En ese instante, el detenido presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra las tres mujeres y un hombre, causándoles la muerte.

Las autoridades estatales iniciaron una carpeta de investigación y desplegaron un operativo en manos de las autoridades locales. Estos trabajos permitieron identificar a Pablo Felipe “N” como probable partícipe en los hechos. Posteriormente, la FGJEM solicitó una orden de aprehensión contra el sujeto identificado.

Por otra parte, se dio a conocer que la captura fue ejecutada por elementos de la Fiscalía Especializada de Homicidio Zona Oriente, para posteriormente trasladarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. Lugar donde Pablo Felipe “N” quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional que será el encargado de determinar su situación legal.

“La Fiscalía General de Justicia estatal reitera su compromiso con la ciudadanía para combatir la impunidad y llevar ante la justicia a quien la transgrede, con estricto apego a derecho y pleno respeto a los derechos humanos”, se lee al finalizar el comunicado.

Así fue el multihomicidio de Nezahualcóyotl en Edomex

Las patrullas que fueron usadas en el falso cateo, fueron puestas a disposición de la FGJEM para que haga las investigaciones pertinentes (Especial)

El hallazgo de cuatro personas asesinadas dentro de una camioneta en la colonia Constitución de 1917, en Nezahualcóyotl, fue investigado por autoridades del Estado de México,

De acuerdo a la información obtenida por Infobae México, la madrugada del 13 de octubre, vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego alrededor de las 03:20, lo que motivó la intervención de los cuerpos de seguridad. Al llegar al lugar, los agentes localizaron una camioneta Honda Odyssey gris estacionada, en cuyo interior se encontraban los cuerpos sin vida de tres mujeres y un hombre, todos con heridas de bala y aún sin identificar.

Las primeras indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) indicaban que en el vehículo viajaban cinco personas que discutían. Al llegar a la intersección de la calle Agustín de Iturbide y avenida Texcoco, uno de los ocupantes, un hombre, disparó en repetidas ocasiones, mató a los otros cuatro y huyó a pie en dirección norte.

El agresor en ese momento vestía chaleco azul, playera gris, bermuda negra y gorra negra, según la descripción oficial.