México

Cuándo son las eliminaciones en La Granja VIP y dónde verlo

El reality pone a famosos a aprender sobre la vida rural con actividades reales

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(IG: @lagranjavip)
(IG: @lagranjavip)

La mecánica semanal de La Granja VIP toma un giro estratégico cada viernes, cuando uno de los nominados puede obtener inmunidad solo si pone en riesgo a otro participante.

Este elemento, denominado “la traición”, marca un punto de inflexión en el reality, diferenciando su dinámica de otros formatos. La eliminación finalmente ocurre los domingos, cuando el concursante con menos apoyo del público debe abandonar la competencia.

Durante toda la semana, la estructura del programa se mantiene con eventos claves. Las acciones inician cada lunes con la competencia del capataz, prueba exclusiva donde los peones quedan excluidos. Este desafío define al participante que asumirá el liderazgo, disfrutando de beneficios como immunidad frente a las nominaciones, cuarto propio y potestad para delegar tareas. Según el esquema comunicado por TV Azteca, “los lunes se lleva a cabo la competencia del capataz, pero los peones no participan”.

Los martes se desarrolla “El Duelo”, enfrentamiento en el que dos concursantes designados por el capataz compiten, resultando nominado automáticamente quien pierde. Tras ello, el miércoles llega el turno de “La Asamblea”. Esta reunión cara a cara permite a los participantes expresar abiertamente motivos de desacuerdo o críticas hacia sus compañeros, exponiéndolos como candidatos a nominación. “Las nominaciones son cara a cara y los participantes designan a uno solo de sus compañeros para ponerlo en riesgo de eliminación”.

La Granja VIP
La Granja VIP

El jueves es reservado para la prueba de salvación, donde uno de los nominados puede asegurar su permanencia, aunque “hasta el momento no existe información oficial acerca del proceso de salvación, pero se especula que cada semana es diferente”, añade el medio citado. El proceso culmina el viernes con la “traición”, un mecanismo donde “uno de los nominados tiene la posibilidad de quedar fuera de riesgo, pero a costa de otro”.

La gala dominical constituye el desenlace semanal. El participante que recibe la menor cantidad de votos del público abandona la granja, marcando así la eliminación. Aquel que sale del reality show es aquel nominado que tenga menos votos del público, confirma el proceso de eliminación semanal.

Dónde ver La Granja VIP

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

La Granja VIP cuenta con un total de 16 celebridades, seleccionadas para asumir el reto de operar una granja las 24 horas del día durante 10 semanas.

El programa inició el 12 de octubre y se desarrollará durante 10 semanas, tiempo en el que los participantes vivirán experiencias únicas que pondrán a prueba su resistencia, trabajo en equipo y capacidad de adaptación a la vida rural

La conducción está en manos de Adal Ramones, respaldado por la transmisión en vivo en Azteca UNO y Disney+, que ofrece acceso 24/7.

Temas Relacionados

La Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

El futbolista de Pumas ha pedido ayuda para localizar a su mascota

Aaron Ramsey convoca a búsqueda

Habitantes de Poza Rica perdieron documentos en inundaciones y denuncian que no quieren censar sus hogares

Afirmaron que en otros casos no quisieron realizar un censo por el tamaño de su casa

Habitantes de Poza Rica perdieron

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 16 de octubre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana

Los pueblos mágicos más bonitos de Zacatecas según la IA

Una selección basada en arquitectura y paisajes naturales revela los destinos más encantadores del estado

Los pueblos mágicos más bonitos

Wendy Guevara habla por primera vez de La Granja VIP y la llaman “vendida”

La ganadora de La Casa de los Famosos México dejó claro que no ha visto el nuevo show y defendió la libertad de gustos

Wendy Guevara habla por primera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA descarta

Exagente de la DEA descarta nexos de políticos mexicanos con criminales por los que EEUU les habría retirado la visa

Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Nezahualcóyotl

Hombre intenta refugiarse en Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, durante ataque armado: dos personas resultaron heridas

Internas hacen transmisión en vivo dentro de penal de Tijuana, director ya fue destituido

Fiscalía de CDMX analizará casos en los que trabajaba el abogado David Cohen para esclarecer su asesinato

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara habla por primera

Wendy Guevara habla por primera vez de La Granja VIP y la llaman “vendida”

La Granja VIP: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo se enfrentan por la salvación

Flor Rubio exhibe que Adal Ramones fue llamado a junta con autoridades de TV Azteca tras errores en La Granja VIP en vivo

Aarón Mercury rompe el silencio sobre supuesto contrato de exclusividad con Televisa: “Se ganaron cositas”

Checo Pérez y su esposa disfrutan salvaje safari en Botsuana para desconectarse de la rutina

DEPORTES

Aaron Ramsey convoca a búsqueda

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

Turco Mohamed se rinde ante Gilberto Mora y asegura que competirá por ir al Mundial 2026: “Me encanta”

Dark Espíritu: el Spaceman del ring que homenajeó a Ace Frehley

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”