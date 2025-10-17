Cuándo son las eliminaciones en La Granja VIP y dónde verlo

(IG: @lagranjavip)

La mecánica semanal de La Granja VIP toma un giro estratégico cada viernes, cuando uno de los nominados puede obtener inmunidad solo si pone en riesgo a otro participante.

Este elemento, denominado “la traición”, marca un punto de inflexión en el reality, diferenciando su dinámica de otros formatos. La eliminación finalmente ocurre los domingos, cuando el concursante con menos apoyo del público debe abandonar la competencia.

Durante toda la semana, la estructura del programa se mantiene con eventos claves. Las acciones inician cada lunes con la competencia del capataz, prueba exclusiva donde los peones quedan excluidos. Este desafío define al participante que asumirá el liderazgo, disfrutando de beneficios como immunidad frente a las nominaciones, cuarto propio y potestad para delegar tareas. Según el esquema comunicado por TV Azteca, “los lunes se lleva a cabo la competencia del capataz, pero los peones no participan”.

Los martes se desarrolla “El Duelo”, enfrentamiento en el que dos concursantes designados por el capataz compiten, resultando nominado automáticamente quien pierde. Tras ello, el miércoles llega el turno de “La Asamblea”. Esta reunión cara a cara permite a los participantes expresar abiertamente motivos de desacuerdo o críticas hacia sus compañeros, exponiéndolos como candidatos a nominación. “Las nominaciones son cara a cara y los participantes designan a uno solo de sus compañeros para ponerlo en riesgo de eliminación”.

El jueves es reservado para la prueba de salvación, donde uno de los nominados puede asegurar su permanencia, aunque “hasta el momento no existe información oficial acerca del proceso de salvación, pero se especula que cada semana es diferente”, añade el medio citado. El proceso culmina el viernes con la “traición”, un mecanismo donde “uno de los nominados tiene la posibilidad de quedar fuera de riesgo, pero a costa de otro”.

La gala dominical constituye el desenlace semanal. El participante que recibe la menor cantidad de votos del público abandona la granja, marcando así la eliminación. Aquel que sale del reality show es aquel nominado que tenga menos votos del público, confirma el proceso de eliminación semanal.

Dónde ver La Granja VIP

La Granja VIP cuenta con un total de 16 celebridades, seleccionadas para asumir el reto de operar una granja las 24 horas del día durante 10 semanas.

El programa inició el 12 de octubre y se desarrollará durante 10 semanas, tiempo en el que los participantes vivirán experiencias únicas que pondrán a prueba su resistencia, trabajo en equipo y capacidad de adaptación a la vida rural

La conducción está en manos de Adal Ramones, respaldado por la transmisión en vivo en Azteca UNO y Disney+, que ofrece acceso 24/7.