Clima del 17 de octubre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Por Infobae Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 17 de octubre

El ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, generará lluvias muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, además de oleaje elevado en costas de dichos estados. El frente núm. 7 se extiende con características de estacionario sobre la región fronteriza del norte de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en dicha región; así como lluvias fuertes en Chihuahua. Canales de baja presión sobre el interior del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe y divergencia, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente, centro y oriente de la República Mexicana. La onda tropical núm. 38 se desplazará sobre la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe originarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán; y puntuales fuertes en Campeche. Una circulación ciclónica en altura en el noreste del país, provocará lluvias aisladas en la mencionada región. Se prevé que, al finalizar el día, dicha circulación ciclónica se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar al territorio mexicano. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - El sol se
ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (este y sureste), Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo), Chiapas (regiones Frailesca, Fronteriza, Sierra y Soconusco), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur), Durango (norte y oeste), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa), Colima (norte y costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur y sureste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México (sur), Morelos (norte y oeste) y Puebla (regiones Tehuacán-Sierra Negra y Valle de Atlixco-Matamoros). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (costa e istmo de Tehuantepec). Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costa de Oaxaca. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

