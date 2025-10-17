Abelito aclara si demandará a Máynez por usar su imagen para promoción política: “Mi mánager ya lo está viendo”

(Instagram)

Desde su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Abelito se ha convertido en una de las figuras más queridas del público. Su carisma, sentido del humor y mensajes de inclusión lo han posicionado como una de las revelaciones más entrañables del reality.

Pero ahora, su nombre también se vio envuelto en un tema inesperado: la política.

Todo comenzó cuando el ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez publicó en sus redes sociales una imagen en la que utilizó fotos del exhabitante para promover una agenda de inclusión, lo que desató comentarios y rumores sobre si Abelito podría sumarse a la vida política o incluso emprender acciones legales.

Lo que publicó Máynez sobre Abelito

Hace unos días, Jorge Álvarez Máynez, ex candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que aparecían imágenes de Abelito, acompañadas de un mensaje:

“Si te cae fantástico Abelito, como a la mayoría en México 🇲🇽, vale la pena escuchar la agenda que ha planteado y apoyarla.”

(Instagram)

El político acompañó la publicación con una infografía que decía:

“¿Apoyaste a Abelito? Trabajemos por una causa. Esta es la propuesta de Movimiento Ciudadano para las personas de talla baja. Proponemos ajustes a espacios públicos y privados para que la inclusión sea real. Promovemos el uso de equipamiento y mobiliario con diseño universal pensado para todas las personas, no para una sola estatura.”

Además, destacó que buscaban reconocer legalmente la condición de talla baja, capacitar a servidores públicos y adaptar las ciudades para todas las estaturas. Aunque el mensaje tenía una intención social, el uso de la imagen de Abelito generó controversia, ya que se desconocía si el exhabitante había dado su consentimiento.

(Instagram)

Abelito responde sobre Máynez

Durante un encuentro con la prensa, Abelito fue cuestionado sobre la publicación de Máynez y aclaró que su equipo ya está revisando el tema legalmente:

“Justamente mi mánager está a punto de checar eso. En la mañana fue cuando me llega la noticia, me mandan screenshot del uso de imagen y todo, pero, pues algo ya que lo va a tratar, pues, mi mánager para ver, eh, si en realidad afecta o no, y ellos son los que se encargan de ver qué procede”.

El exhabitante también tomó con humor el revuelo y los memes que surgieron tras el uso de su imagen, mencionando entre risas:

“Ay, chiquillo, Máynezito, ¿no? Dije. Ya cuando vean un chiquillo, van a decir: ¡eh! Me va a dar risa... Imagínate al rato que me iba a sacar Abelito de: (cantando) Movimiento naranja (ríe).”

Abelito aclara si entrará a la política

Ante la pregunta sobre si estaría interesado en incursionar en la política tras su éxito en televisión, Abelito fue claro: por ahora, no planea meterse en ese terreno, aunque está abierto a apoyar causas sociales.

Abelito recibió su triunfo y posicionamiento como segundo finalista como un regalo de cumpleaños.

“Eh, es lo que estoy viendo. Me estaba mandando esa madre que salía en fotos de, de, de algo de política y de imágenes, pero, eh, no, no hemos tratado todavía nada. Estamos, pues bueno, recibiendo algunas propuestas".

Sin embargo, también dejó en claro que su enfoque está más en el apoyo con causa que en la política tradicional:

“Siempre que haya un apoyo encaminado al apoyo con causa o que pueda uno dar, no sé, algo de, de su granita de arena para en verdad ser escuchados personas con capacidades diferentes, soy materia dispuesta. Pero meterme a lo de política como tal, saben que lo que sigue es politiquería y es algo que no me ha gustado a mí“.

Con su característico humor, Abelito cerró la charla dejando en claro que prefiere mantenerse alejado de los pleitos y polémicas:

“Saben que me la llevo calmado, no me gusta ni pelearme ahí adentro, me vieron acá en modo tranquilón, entonces ahora imagínate acá afuera“.