Aarón Mercury rompe el silencio sobre supuesto contrato de exclusividad con Televisa: “Se ganaron cositas”

Aarón Mercury aclara que no tiene contrato de exclusividad con Televisa y mantiene abiertas nuevas oportunidades profesionales. (La Casa de los Famosos México, Facebook)

La participación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México 2025, ha generado nuevas posibilidades en el ámbito televisivo y digital para el creador de contenido.

El participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, conocido por su presencia en redes sociales y su participación en concursos, ha despejado las especulaciones sobre su futuro profesional y la existencia de un contrato de exclusividad con Televisa, dejando claro que su camino permanece abierto a nuevas propuestas.

Aarón Mercury y Briggitte Bozo en Las Estrellas Bailan en Hoy. (Programa Hoy)

Aarón Mercury revela si tiene contrato de exclusividad con Televisa

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Aarón Mercury abordó directamente los rumores que lo vinculaban a un acuerdo exclusivo con Televisa.

“Yo no tengo contrato de exclusividad. Ahorita estoy trabajando aquí a gusto, depende qué suceda”, dijo en un encuetro con la prensa.

Su declaración dejó la puerta abierta a colaboraciones fuera de la televisora del Ajusco y reflejó su postura flexible a aprovechar las oportunidades que surjan, sin atarse a compromisos restrictivos.

El creador de contenido y participante de Las Estrellas Bailan en Hoy destaca su flexibilidad para colaborar fuera de Televisa. (IG)

Debido a que su salida del reality show 24/7 fue una de las más controversiales, Mercury fue cuestionado sobre los obstaculos que puede atravesar al no haber llagado al grupo de finalistas.

“Honestamente se ganaron cositas, con que yo tenga a mi gente feliz, a la de antes no la decepcione y a gente nueva conociéndome, yo feliz”, subrayó.

Por lo tanto, remarcó que continúa desarrollando diversos proyectos y expresó: “Sí, yo ando full. Ya están diciendo que ya ando más fuera de mi casa que dentro”.

Quién es Aarón Mercury, actual participante de Las Estrellas Bailan en Hoy

Nacido el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro, México, Aarón Hernández González, conocido artísticamente como Aarón Mercury, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital mexicano.

Mercury afirma que su prioridad es mantener felices a sus seguidores tras su polémica salida del reality 24/7. (LCDLFM)

Su carisma y autenticidad le han permitido reunir millones de seguidores, especialmente en TikTok, donde destaca por su estilo fresco y cercano. Su popularidad en redes sociales ha sido el trampolín para su incursión en la televisión, donde actualmente participa en Las estrellas bailan en Hoy junto a la actriz Briggite Bozzo.

En el ámbito personal, Mercury mantiene una relación cercana con su familia, en particular con su madre, Nancy González, a quien le dedica diferentes mensajes en redes sociales. Además, comparte la pasión por la creación de contenido con su hermano Rodrigo, también influencer.