UNAM presenta Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental: en esto consiste

Leonardo Lomelí afirmó que la salud mental es una prioridad institucional, especialmente en estudiantes de bachillerato

Por Fernanda López-Castro

Un adolescente comparte sus pensamientos
Un adolescente comparte sus pensamientos con un terapeuta, un momento clave en su camino hacia el bienestar mental. Esta interacción subraya la importancia del cuidado de la salud mental, ofreciendo un espacio seguro para explorar y entender la mente. La psicología y la terapia se unen para brindar apoyo, demostrando el valor de hablar y ser escuchado en la búsqueda de soluciones y crecimiento personal. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental, una iniciativa diseñada para fortalecer la atención, el seguimiento y el acompañamiento a la comunidad universitaria en materia de salud mental.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó que la salud mental constituye una prioridad institucional, particularmente entre estudiantes de bachillerato, quienes atraviesan una etapa formativa marcada por retos inéditos, incertidumbre y fenómenos sociales emergentes.

El rector señaló que adolescencias y juventudes enfrentan presiones derivadas del uso extendido de drogas sintéticas, la preocupación generada por conflictos globales, el temor al cambio climático y las distintas formas de violencia social y familiar.

A esto se añade el estrés provocado por la hiperconectividad, fenómeno que tras la pandemia de COVID-19 intensificó los factores de riesgo para la salud mental.

Según las autoridades de la UNAM, estos factores afectan el desarrollo neuropsicológico y el rendimiento académico.

El nuevo programa será coordinado por la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, liderada por Fernando Macedo Chagolla, y la doctora en Psicología Social María Elena Medina-Mora Icaza.

Su estructura busca unir y fortalecer los programas ya existentes en la UNAM y promover la atención basada en la evidencia y las necesidades de la comunidad.

El abordaje se realizará a través de dos vías principales: plataformas digitales y líneas telefónicas para escucha y orientación psicológica, y espacios presenciales en las instalaciones universitarias destinados a atención emocional.

Al contactar a un miembro de la comunidad, el equipo de especialistas llevará a cabo un tamizaje para determinar el tipo de intervención necesaria. Si se detecta una emergencia, se aplicarán “primeros auxilios emocionales”.

En otros casos, se definirá la ruta de atención a través de iniciativas como Espora Psicológica o mediante la red de servicios de atención psicológica en las distintas facultades.

Además, el Programa de Salud Comunitaria, dirigido por la doctora Andrea González Rodríguez, implementará acciones preventivas orientadas a fomentar lazos sociales saludables y una convivencia ética.

El programa también prevé utilizar el Examen Médico Activo de primer ingreso y la Encuesta Universitaria de Identificación de Necesidades de Atención a la Salud Mental y Psicológica para detectar indicadores emocionales que puedan incidir en el desempeño académico. Todas las acciones estarán respaldadas por registros y repositorios que darán seguimiento a los jóvenes.

Para casos que requieran atención especializada, la UNAM establecerá coordinación con el sector salud, el ISSSTE y el IMSS, tras un convenio reciente para impulsar la salud mental entre la comunidad universitaria.

El rector Lomelí reafirmó el compromiso de la Universidad por cuidar a su comunidad y dotarla de herramientas para su pleno desarrollo académico y personal.

