México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 16 de octubre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Por Omar López

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes.

En la ciudad de Veracruz industrias como el transporte marítimo o aéreo dependen del conocimiento previo del clima para operar con seguridad y eficiencia, evitando retrasos o accidentes causados por condiciones meteorológicas severas.

Para este jueves se pronóstica una temperatura máxima de 23° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 11 km/h , por su parte, la nubosidad será del 8% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

¿Cómo suele ser el clima en Veracruz?

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoVeracruzClimamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Se registra sismo en Salina Cruz, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Salina

Así está la calidad del aire de la CDMX este 16 de octubre

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Así está la calidad del

Cuáles son los beneficios del té de jengibre con vinagre y limón

Esta infusión es una opción natural para favorecer el bienestar

Cuáles son los beneficios del

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 16 de octubre

Con miles de pasajeros cada hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

AICM EN VIVO: estos son

Estos son los riesgos de pasar demasiado tiempo frente a las pantallas

El incremento en la exposición a computadoras, móviles y tabletas genera síntomas que afectan diferentes aspectos de la salud general

Estos son los riesgos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Por qué atacaron la sede

¿Por qué atacaron la sede de la FGE en Tijuana y quiénes estarían detrás? La fiscal responde

Videos del ataque contra la Fiscalía en Tijuana: así fueron las explosiones

Ataque con explosivos contra FGE en Playas de Tijuana: abren investigación por delito de terrorismo

Consulado de EEUU emite alerta tras ataques con drones a la FGE en Playas de Tijuana

Pagos de cárteles mexicanos por asesinar a funcionarios de EEUU serían falsos, asegura un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

¿Ángela Aguilar está embarazada de

¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal? Kunno rompe el silencio

Tras comunicado de Nodal sobre Inti, Cazzu reitera en concierto: “No recibo ayuda”

Cazzu incursiona en el regional mexicano con homenaje a Jenny Rivera en el Auditorio Nacional

La Granja VIP: Eleazar Gómez enfurece tras ser nominado y arremete contra sus compañeros

Doctor Polo Guerrero rompe el silencio tras acusaciones por polémica contra marca de sueros orales

DEPORTES

Tuca Ferretti y su advertencia

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica

Así reaccionó Nacho Ambriz a las revelaciones de Jesús Martínez sobre su regreso al club León

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central