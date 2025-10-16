México

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de octubre: reportan retrasos en la Línea 3 dirección Indios Verdes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Por Luz Coello,Anayeli Tapia Sandoval yMariana Campos

21:25 hsHoy

Línea 1 del Metro CDMX cambia de horario por pruebas de trenes en Observatorio: estos días cerrará temprano

El director del STC explicó que realizarán más pruebas para garantizar la seguridad de los usuarios antes de la reapertura

Por Luz Coello

Línea 1 del Metro CDMX
Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano para realizar pruebas de trenes en Observatorio (X/ @AdrianRubalcava)

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), informó que la Línea 1 modificará su horario de servicio. Debido a que las autoridades seguirán realizando pruebas de trenes para la reapertura del tramo Juanacatlán - Observatorio, la operación de las estaciones en el tramo Pantitlán - Chapultepec concluirá horas antes de la media noche.

21:19 hsHoy

Retrasos en la Línea 7 del Metrobús

De acuerdo con lo que compartió el Metrobús CDMX, el servicio de la Línea 7 presenta retrasos en todo su servicio, por lo que el paso de unidades en las estaciones es lenta, pidieron tomar precauciones en sus traslados.

20:42 hsHoy

Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX

Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX reportaron largos tiempos de espera para la salida de trenes en dirección a Indios Verdes, de acuerdo con el STC no se presenta averías, por lo que agilizarán el servicio.

13:08 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús CDMX extiende horario de servicio en esta línea: así operará la ruta los fines de semana

Además de la Línea 1, se sumará otra ruta que ampliará su operación para brindar transporte por las noches

Por Luz Coello

La Línea 2 del Metrobús
La Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México tendrá afectaciones. Crédito: Cuartoscuro.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que modificará su horario de servicio en una de sus líneas. Con el objetivo de brindar transporte a las personas del oriente y el poniente de la capital, la Línea 2 extenderá su horario de operación. La ruta que va de Tepalcates a Tacubaya cerrará más tarde, por lo que los usuarios tendrán opciones de transporte en las noches.

12:52 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:40 hsHoy

Metrobús CDMX

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 16 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Por Omar López

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

11:16 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 16 de octubre.

