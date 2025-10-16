Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de octubre: reportan retrasos en la Línea 3 dirección Indios Verdes

Metrobús CDMX

Metrobús CDMX extiende horario de servicio en esta línea: así operará la ruta los fines de semana Además de la Línea 1, se sumará otra ruta que ampliará su operación para brindar transporte por las noches

La Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México tendrá afectaciones. Crédito: Cuartoscuro.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que modificará su horario de servicio en una de sus líneas. Con el objetivo de brindar transporte a las personas del oriente y el poniente de la capital, la Línea 2 extenderá su horario de operación. La ruta que va de Tepalcates a Tacubaya cerrará más tarde, por lo que los usuarios tendrán opciones de transporte en las noches.