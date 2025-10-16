Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de octubre: reportan retrasos en la Línea 3 dirección Indios Verdes

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), informó que la Línea 1 modificará su horario de servicio. Debido a que las autoridades seguirán realizando pruebas de trenes para la reapertura del tramo Juanacatlán - Observatorio, la operación de las estaciones en el tramo Pantitlán - Chapultepec concluirá horas antes de la media noche.
De acuerdo con lo que compartió el Metrobús CDMX, el servicio de la Línea 7 presenta retrasos en todo su servicio, por lo que el paso de unidades en las estaciones es lenta, pidieron tomar precauciones en sus traslados.
Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX reportaron largos tiempos de espera para la salida de trenes en dirección a Indios Verdes, de acuerdo con el STC no se presenta averías, por lo que agilizarán el servicio.
El Metrobús de la Ciudad de México anunció que modificará su horario de servicio en una de sus líneas. Con el objetivo de brindar transporte a las personas del oriente y el poniente de la capital, la Línea 2 extenderá su horario de operación. La ruta que va de Tepalcates a Tacubaya cerrará más tarde, por lo que los usuarios tendrán opciones de transporte en las noches.
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 16 de octubre.